Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?8 комментариев
Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»
Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами, несмотря на их агрессивные планы.
Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.
«Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.
При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.
Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.
Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.