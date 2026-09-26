Лавров напомнил о словах Путина про «войну с Европой»

Лавров заявил о нежелании России воевать с Европой

Tекст: Вера Басилая

Руководитель внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно отвергал возможность конфликта.

«Мы многократно излагали нашу позицию, поэтому ничего добавить я не могу. Излагал ее лично президент Путин. Он говорил ранее и вот недавно, буквально, по-моему, в Петербурге подтвердил позицию, что воевать с Европой мы не собираемся – это бред и чушь», – заявил Сергей Лавров.

При этом министр обратил внимание на агрессивную риторику западных стран. По его словам, именно европейские государства активно готовятся к противостоянию с Москвой, планируя достичь максимальной боеготовности к 2030 году.

Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.