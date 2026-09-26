Лавров: Если на нас нападут, война будет короткой

Tекст: Вера Басилая

Глава внешнеполитического ведомства сослался на слова президента Владимира Путина о готовности дать отпор агрессорам, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул решимость Москвы решительно защищать свои интересы.

«Вот в этом случае, если они на нас нападут, потому что мы не собираемся, как сказал президент, за нами не станет. А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой», – заявил министр по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Сергей Лавров также предрек очень короткую войну в случае нападения Европы.

При этом министр полностью исключил возможность инициативной атаки Москвы на западные государства.

Летом Лавров предупредил о применении нетрадиционных видов вооружения для отражения подобной агрессии.