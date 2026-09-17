Tекст: Тимур Шайдуллин

Масштабные решающие бои в зоне проведения специальной военной операции уже стартовали, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, российские подразделения активно продвигаются вперед на краматорском направлении и в районе Доброполья.

«Объективно наши практически на всем фронте наступают. Северный фас – там бои идут жесткие. Враг пытается в районе Красного Лимана наступать», – подчеркнул Василий Дандыкин. Он выразил надежду на скорейшее освобождение Донбасса, несмотря на попытки противника укрепить свои позиции.

Специалист отметил, что украинские войска начали возводить линию обороны на правом берегу Днепра. При этом командование вооруженных сил противника вынуждено перебрасывать резервы на другие участки, включая харьковское и запорожское направления.

Помимо этого, массированные удары Вооруженных сил России по Киеву серьезно подрывают обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

«По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар – и авиационный, и морской, и наземный, и дроны. Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», – сказал Дандыкин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана.

Ранее сообщалось, что после освобождения Константиновки российские войска вышли на финальный рубеж перед Краматорском.

А генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.