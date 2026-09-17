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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    17 сентября 2026, 14:14 • Новости дня

    ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

    В ООН зафиксировали падение глобальных запасов пресной воды на 42%

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная метеорологическая организация заявила об истощении глобальных запасов пресной воды до уровня на 42% ниже нормы по итогам прошлого года.

    В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».

    Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.

    На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.

    Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.

    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    14 сентября 2026, 18:04 • Новости дня
    Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН из Уганды

    МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Отунну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел официальную встречу с кандидатом на должность генерального секретаря ООН из Уганды Оларой Отунну, сообщили в МИД.

    Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с претендентом на высший пост в Секретариате Всемирной организации, сообщается на сайте МИД России. В ходе беседы угандийский политик представил свою предвыборную программу.

    «Министр информировал О. Отунну о требованиях, предъявляемых российской стороной к претендентам на высший пост в Секретариате Всемирной организации», – указано в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.

    По итогам встречи стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в решении мировых проблем.

    В августе Олара Отунну получил пять голосов поддержки во втором предварительном голосовании Совета Безопасности ООН.

    Месяцем ранее глава российского дипломатического ведомства провел аналогичные переговоры с сенегальским претендентом Маки Салом.

    Весной Министерство иностранных дел России сформулировало критерии отбора кандидатов на этот высокий пост.

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    15 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Захарова анонсировала выступление Лаврова на Генассамблее ООН

    Захарова: Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября выступит на Генассамблее ООН, где представит оценки работы организации и озвучит позицию Москвы по мировым проблемам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российскую делегацию на Неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая открывается 22 сентября в Нью-Йорке, традиционно возглавит министр иностранных дел, передает РИА «Новости».

    «Его рабочий график традиционно получится максимально насыщенным. Центральным элементом станет выступление министра иностранных дел России с трибуны Генассамблеи. Запланировано его выступление на 26 сентября. В нем будут подробно освещены российские подходы к наиболее острым проблемам современности, даны оценки нынешней деятельности Всемирной организации. Многие, так сказать, получат по заслугам», – заявила дипломат на Международном фестивале молодежи – 2026.

    Захарова добавила, что российская сторона также планирует представить предложения, направленные на восстановление авторитета и позиций ООН на международной арене. По ее словам, репутация организации была подорвана действиями ряда нечистоплотных сотрудников секретариата.

    Напомним, участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с нетерпением ожидают предстоящего выступления главы МИД России.

    Летом Сергей Лавров обвинил руководство Организации Объединенных Наций в уклонении от предоставления списков погибших в Буче.

    В июне российский министр провел в Москве встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.

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    15 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Синоптик предупредила о надвигающихся на ряд регионов России ночных заморозках

    Синоптик Паршина: На ряд регионов России надвигаются ночные заморозки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о падении температуры до минус двух градусов на северо-западе страны в ночь на среду.

    Существенное снижение температуры ожидается на северо-западе страны в ночь на 16 сентября, передает РИА «Новости». «Заморозки до минус двух градусов возможны в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях», – сказала Паршина.

    Резкое похолодание затронет и центральные субъекты европейской части России. Специалист добавила, что в Тверской, Костромской и Ярославской областях столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса в предстоящую ночь.

    В начале сентября Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за похолодания.

    В конце августа синоптики спрогнозировали первые заморозки в Костромской области.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей восточных регионов России о грядущих ночных заморозках.

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    15 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Орешкин: Численность населения Земли достигнет пика в 2046 году

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил на Международном фестивале молодежи, что пик численности населения Земли наступит в 2046 году, а максимальная концентрация людей сосредоточится в странах Африки и Азии.

    Каждый следующий прогноз ООН смещает дату пика на более ранний срок: в 2015 году организация предполагала, что пик не наступит в этом веке, затем называла 2085 и 2055 годы, однако расчеты администрации президента показывают, что произойдет это уже в 2046 году, сообщает РИА «Новости».

    Орешкин продемонстрировал график, на котором показано, что Азия и Африка составляют основную часть мировых рождений, при этом Индия занимает largest место среди азиатских стран. По словам замглавы администрации, именно эти регионы определят демографическую карту мира через 50-70 лет.

    Также Орешкин привел диаграмму изменения возрастного состава населения: если в 1950-е годы в мире преобладали дети и люди трудоспособного возраста, то после этого периода шаг за шагом растет доля старшего поколения. К концу века большая часть трудоспособного населения будет находиться в африканских странах, а нагрузка на работающих в Азии значительно возрастет.

    Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орешкин спрогнозировал мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами.

    Замглавы администрации также предсказал сокращение численности населения Земли после достижения пика. При этом он отметил, что к концу XXI века половина городов Китая будет не нужна.

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    16 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Киргизии партию продовольственной помощи в рамках программы ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила Киргизии крупную партию продовольственной помощи, которая обеспечит продуктами питания более 15 тыс. уязвимых семей по всей республике.

    Республика приняла очередную поставку из России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, передает ТАСС. В город Ош на юге страны доставили 473,2 тонны обогащенной муки и 67,5 тонны колотого гороха.

    Помощь предназначена для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью. Каждая семья получит 100 килограммов муки, 12,5 килограмма гороха и 10 литров подсолнечного масла.

    Продовольственную поддержку окажут более 15 тыс. семей по всей Киргизии, из которых 5,4 тыс. проживают в южных регионах.

    В конце июля текущего года Россия уже передала республике почти 1,75 тыс. тонн витаминизированной муки в рамках аналогичной программы ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия безвозмездно отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки.

    Летом текущего года Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств.

    Российская сторона также обеспечивает республику бензином и дизельным топливом на льготных условиях.

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    15 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности в Подмосковье

    Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье ввели особый режим погодной опасности из-за густого тумана, который ожидается в регионе, сообщили в Гидрометцентре.

    Предупреждение об ухудшении видимости объявлено в Подмосковье, передает РИА «Новости». «Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московской области», – уточнили синоптики.

    Особый режим будет действовать в регионе с полуночи до восьми утра среды, 16 сентября.

    Накануне комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о снижении видимости на дорогах до 200 метров.

    В конце августа Гидрометцентр уже вводил желтый уровень погодной опасности из-за плотного тумана.

    Весной подмосковное управление МЧС фиксировало аналогичное ухудшение метеоусловий.

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    14 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Москвы предупредили о сильном тумане

    Городское хозяйство Москвы сообщило о сильном тумане и видимости до 200 метров

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на вторник и утром в Москве прогнозируется сильный туман, видимость на дорогах может снизиться до 200 метров, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

    Предупреждение о сложных погодных условиях было опубликовано в канале комплекса городского хозяйства Москвы в Max. Специалисты ведомства подчеркнули, что ухудшение видимости ожидается в ночные и утренние часы.

    «По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 сентября и утром в столице местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров», – отмечается в сообщении.

    В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителей призвали проявить особую осторожность на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.

    В начале сентября столичное управление МЧС предупредило о снижении видимости на дорогах из-за плотной пелены тумана.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    16 сентября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц отменил визит в США

    Reuters: Канцлер Германии Мерц отменил визит в США на Генассамблею ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил запланированный визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, который должен был состояться на следующей неделе, сообщает Reuters.

    «Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие требуется в Берлине», – сообщил источник Reuters.

    Подчеркивается, что Мерц столкнулся с растущей внутренней критикой после слабых результатов Христианско-демократического союза в сентябре. Изначально канцлер планировал посетить Генеральную Ассамблею ООН вместе с другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Социал-демократическая партия Германии отказалась поддерживать программу реформ Мерца. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель жестко раскритиковала главу правительства во время дебатов в Бундестаге.

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    16 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Лавров назвал Устав ООН близким к идеалу документом

    Лавров: Устав ООН является близким к идеалу документом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил устав Организации Объединенных Наций, назвав его «почти совершенным документом».

    Своим мнением Лавров поделился на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА «Новости». «Еще раз хочу сказать, что Устав ООН, на мой взгляд, это близкий к идеальному документ», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября.

    Месяцем ранее глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил приверженность бывшего генсека организации Кофи Аннана Уставу ООН.

    До этого постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения этого ключевого международного документа.

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    15 сентября 2026, 06:15 • Новости дня
    Гидрометцентр: Предпосылок для включения отопления в Москве в сентябре нет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Включение отопления в Москве ожидается не раньше первой декады октября, так как до конца сентября среднесуточная температура не опустится ниже 8 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    Среднесуточная температура в Московском регионе, вероятнее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября, сказала Макарова, передает ТАСС.

    «Среднесуточная в Москве достигает такого значения в октябре, 5 октября. В начале октября, 1 октября это еще около 9 градусов, а 5 октября переходит через 8 к более низким значениям. Но для включения отопления в течение пяти дней должно быть ниже 8 градусов», – пояснила специалист.

    Снижение температур ожидается к концу первой декады октября, предпосылок для включения отопления в сентябре пока нет, заметила эксперт.

    Синоптик отметила, что пока среднесуточная температура опустилась ниже 8 градусов на Новой Земле и на севере Ямала. Аналогичные показатели прогнозируются на севере Байкала и на побережье Дальнего Востока.

    Норматив предусматривает подачу тепла при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней.

    В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин объявлял о начале отопительного сезона в конце сентября.

    Осенью 2024 года столичные власти запускали отопление в жилых домах только седьмого октября.

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    16 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московской области

    Гидрометцентр: Заморозки ожидаются в Московской области в ночь на четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на четверг на территории Московской области ожидается падение температуры до отрицательных значений, при этом днем сохранится по-летнему теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание, передает РИА «Новости». По данным Гидрометцентра России, днем в четверг воздух сможет прогреться до 23 градусов тепла.

    «Ночью температура в Москве семь-девять градусов, местами до четырех градусов, по области четыре-девять градусов, местами заморозки до минус одного градуса, ветер слабый», – рассказали синоптики.

    В дневные часы в столице столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов. На территории Подмосковья температурный фон составит от 18 до 23 градусов тепла.

    В понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о вероятности ночных заморозков на почве в столичном регионе.

    Позже представители Гидрометцентра распространили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

    Весной метеорологи повсеместно фиксировали отрицательные температуры на всей территории Центральной России.

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    16 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и дождливую зиму в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Зима в зоне СВО будет теплой и с большим количеством дождей, из-за чего на земле будет наблюдаться сильнейшая грязевая распутица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Климатические условия на территории Новороссии в предстоящем сезоне будут отличаться высокой влажностью. По словам Тишковца, территория Новороссии будет находиться в зоне аномального тепла, в феврале температура может быть на три-пять градусов выше нормы.
    «Плюс огромное количество осадков», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», передает РИА «Новости».

    Из-за постоянных оттепелей и ледяных дождей образуется сильнейшая слякоть. По словам специалиста, погодный фактор существенно снизит интенсивность передвижения войск и техники, сократив скорость транспорта до 20% от возможной. Кроме того, плохая видимость из-за туманов и низкой облачности затруднит работу беспилотной авиации и космической разведки.

    Метеоролог подчеркнул, что западная бронетехника, включая британские танки Challenger и американские Abrams, неизбежно увязнет в глубокой грязи. При этом российские боевые машины демонстрируют в подобных неблагоприятных условиях гораздо большую надежность.

    Ранее метеорологи спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части территории страны.

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил уязвимость западной бронетехники перед суровыми погодными условиями.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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