ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

В ООН зафиксировали падение глобальных запасов пресной воды на 42%

Tекст: Мария Иванова

В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».

Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.

На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.

Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.