Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за тумана в Москве
В отдельных районах столичного региона синоптики предупредили о густом тумане, который продержится с вечера пятницы до утра субботы.
Плотный туман накроет столичный регион ночью и утром, сообщили в Гидрометцентре.
«Предстоящей ночью и утром в отдельных районах столичного региона ожидается туман, желтый погодный уровень», – указали в ведомстве. Предупреждение будет действовать с 22.00 мск 21 августа до 8.00 22 августа, отмечает ТАСС.
В ближайшую ночь синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до плюс 9-11 градусов в Москве, в центре города – до плюс 14 градусов, а в области – до 8-13 градусов выше нуля.
В субботу днем погода станет облачной с прояснениями, местами пройдет короткий дождь. Термометры покажут 23-25 градусов выше нуля в столице и 20-25 градусов тепла в Московской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве и Подмосковье объявляли желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем.