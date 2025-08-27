Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из Гоголя

Tекст: Ольга Иванова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что обмен недружественными политическими заявлениями между Варшавой и Киевом лучше всего описывается цитатами из «Тараса Бульбы», передает ТАСС.

«Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы, – это хорошо», – сказал Медведев. Он предположил, что ситуация может развиваться по сценарию повести Гоголя: «Ждем теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» А дальше исход один. Ну вы знаете: «Я тебя породил…».

Политик также напомнил о предыстории спора. По его словам, поляки поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков во время Волынской резни, а новый президент Польши Кароль Навроцкий «гвоздит бандеровских отморозков на Банковой». В ответ, по словам Медведева, представители Киева заявляют, что они наследники Степана Бандеры и по праву «младшие братья» поляков, но ненавидят все русское.

Медведев отметил, что дискуссия зашла далеко: речь зашла об угрозах лишить украинцев пайка сала, рюмки польской водки и даже изгнании с территории Польши. Политик добавил, что представители киевского режима говорят о европейских ценностях и необходимости объединения против России.

Ранее украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом, вызвав резкую реакцию политиков страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.