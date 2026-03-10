  • Новость часаВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 20:59

    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    10 марта 2026, 01:50
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 марта о том, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины из-за «значительной паники» там в связи с задержанием инкассаторов с сотнями миллионов евро и долларов на венгерской территории.

    «Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.

    По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.

    «Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.

    Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы  исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.

    Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство  задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.

    10 марта 2026, 05:11
    В зоне группировки «Восток» развернули российскую спутниковую связь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты по налаживанию связи развернули комплекты спутниковой связи отечественного производства в зоне действия группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

    Для установки аппаратуры специалисты подобрали позицию, позволяющую разместить технику максимально скрытно, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    После развертывания оборудования военные провели мероприятия по его тщательной маскировке.

    Механик связи с позывным «Спайщик» пояснил, что спутниковая тарелка обеспечивает устойчивый обмен данными между отдельными подразделениями, а также контакт с вышестоящим командованием.

    В сентябре 2025 года на учениях «Запад-2025» российские связисты развертывали новейшие спутниковые комплексы «Квадрат» и «Спринт».

    Руководство Минобороны ознакомилось с возможностями отечественной группировки для обеспечения непрерывной связи в зоне спецоперации.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценивал перспективы системы «Рассвет» для повышения эффективности управления войсками.

    10 марта 2026, 17:10
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 12:57
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер Военно-космических сил России был отмечен редкими часами за успешный воздушный бой и уничтожение украинского истребителя.

    Летчик истребителя Су-35 ВКС России, сбивший украинский Су-27, получил свою первую награду за этот бой, передает «Российская газета».

    Как отмечается, уникальный подарок летчику передал подписчик телеграм-канала «Война. История. Оружие» из Казани. В качестве награды офицеру достались редкие часы, выпущенные ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, причем эта серия была распродана всего за сутки.

    Офицер ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» сообщил, что многофункциональный истребитель Су-35 сбил украинский Су-27, пилотируемый командиром 39-й бригады тактической авиации Александром Довгачем, передает «Российская газета».

    Сообщается, что самолет вероятно был поражен ракетой класса «воздух – воздух» Р-37 с дальностью действия более 300 км. Эта ракета позволяет атаковать цели в глубоком тылу противника, не входя в зону действия украинских средств ПВО, что вызывает опасения у украинских летчиков.

    Согласно заявлению ВВС Украины, полковник Александр Довгач был сбит 9 марта при выполнении боевой задачи при значительном превосходстве авиации России в воздухе. Довгач имел звание героя Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России за последние сутки сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    10 марта 2026, 10:19
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Венгрии получил на рассмотрение законопроект, закрепляющий конфискацию 35 млн евро, 40 млн долларов и девяти килограммов золота украинского госбанка.

    Венгерские законодатели планируют в ускоренном режиме рассмотреть инициативу об удержании имущества украинского Oschadbank, передает Politico.

    Местные власти остановили транзитный транспорт на прошлой неделе для проверки возможных угроз национальной безопасности.

    Документ позволит заморозить 35 млн евро, 40 млн долларов и девять килограммов золота до завершения расследования. «Это скандальный украинский золотой конвой», – пояснил лидер парламентской фракции Мате Кочиш. Специалисты выясняют происхождение и целевое назначение обнаруженных средств.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети раскритиковал действия соседей, обвинив Будапешт в попытках узаконить захват имущества. Министр отметил, что подобные решения лишены правовых оснований и свидетельствуют о падении стандартов законности.

    Текущий инцидент стал очередным обострением давней напряженности между двумя странами. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против интеграции Киева в Евросоюз, а также блокирует пакеты финансовой поддержки, включая выделение 90 млрд евро на фоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях миллионы долларов и девять килограммов золота. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности. Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Будапешта вернуть изъятые ценности и инкассаторские машины.

    10 марта 2026, 19:36
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    10 марта 2026, 00:38
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    10 марта 2026, 12:31
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    10 марта 2026, 17:15
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 17:30
    Сийярто: Киев за день восстановит работу «Дружбы» после победы Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если партия премьер-министра Виктора Орбана одержит победу на парламентских выборах, Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе».

    Киев сумеет восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток, если на предстоящих парламентских выборах в Венгрии победит партия Виктора Орбана, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, в случае победы Орбана Украина будет вынуждена идти на компромисс ради получения согласия Будапешта на предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Министр отметил, что Киев сможет оперативно перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе» ради этой цели.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал остановить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что трубопровод «Дружба» полностью готов к запуску.

    10 марта 2026, 15:52
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    10 марта 2026, 15:12
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    10 марта 2026, 14:31
    Орбан объяснил интерес Венгрии к сильной Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что страна предпочитает видеть Украину сильной буферной зоной, чтобы избежать прямого соседства с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности своей страны в укреплении Украины как буферной зоны между Венгрией и Россией, передает РБК. Он пояснил, что подобная позиция направлена не на ослабление, а на усиление соседнего государства.

    Орбан отметил, что для Венгрии безопасность граждан напрямую связана с тем, чтобы Россия не стала непосредственным соседом страны. «Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», – заявил премьер-министр на заседании парламента.

    Фрагменты заявления были опубликованы интернет-порталом Telex. Позиция Орбана отражает стремление Будапешта сохранить стабильность на границах и избежать прямого соприкосновения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    10 марта 2026, 14:45
    Боец ВС России Лис очнулся в морге после тяжелого ранения

    Tекст: Вера Басилая

    Участник спецоперации с позывным Лис пришел в себя в морге, где его приняли за погибшего, после тяжелых ранений на передовой.

    Доброволец из Краснодарского края, известный как Лис, был ошибочно признан погибшим после минометного обстрела в Запорожской области. Лис вместе с двумя сослуживцами выполнял боевую задачу, когда их группа попала под атаку, в результате которой он получил множественные ранения осколками, пишет «Комсомольская правда».

    По словам Лиса, сначала он оказал помощь товарищам, несмотря на собственные травмы, и только после этого занялся своими ранами. После эвакуации он потерял сознание из-за большой кровопотери, а позже очнулся уже в морге на металлическом столе, где его обмывала сотрудница.

    «Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой», – рассказал боец.

    Сотрудница морга заметила, что он пришел в себя, и позвала врача, но Лис снова потерял сознание и очнулся только через четыре дня в больнице, подключенным к аппарату ИВЛ.

    В течение нескольких дней Лис слышал окружающих, но не мог ни говорить, ни пошевелиться. Позже его удалось вывести из состояния неподвижности, когда реаниматолог обратил внимание на реакцию его глаз. После этого Лис смог связаться с семьей по телефону – его жена не сразу поверила, что звонок поступил от живого мужа, так как получила новость о его гибели.

    Впоследствии выяснилось, что его сослуживец Шмель погиб, а самого Лиса ошибочно признали мертвым из-за отсутствия пульса. Семья готовилась к похоронам, пока Лис не вышел из критического состояния.

    После длительного лечения он вернулся на передовую и был награжден медалями Жукова и «За отвагу».

    Ранее россиянка нашла считавшегося погибшим на СВО мужа, который оказался в украинском плену.

    10 марта 2026, 08:26
    Трамп оценил разговор с Путиным об Украине

    @ Mohammed Badra/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины прошла положительно.

    Телефонный разговор президентов России и США о ситуации на Украине прошёл в позитивном ключе, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп сообщил журналистам, что обсуждение украинского кризиса с Владимиром Путиным было конструктивным, и отметил: «Мы обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе».

    Американский лидер также заявил, что считает конфликт на Украине «бесконечной борьбой», причиной которой является глубокая вражда между сторонами. По словам Трампа, урегулировать этот кризис крайне сложно из-за существующих разногласий.

    Дополнительно Трамп упомянул обсуждение с Путиным операции против Ирана. По его словам, российский президент был впечатлен действиями США, и Трамп отметил, что «никто никогда не видел ничего подобного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся около часа. Стороны обсудили украинский конфликт и выразили заинтересованность в его разрешении.

    10 марта 2026, 06:40
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    США настраивают Испанию против НАТО

    «Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО», – провозглашает ряд испанских политиков. Конфликт между Мадридом и Вашингтоном привел к тому, что значительная часть испанцев хочет запретить США пользоваться базами НАТО на своей территории – а многие и вовсе желают выхода своей страны из альянса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

