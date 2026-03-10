Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.
Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.
Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.
В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.
Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.