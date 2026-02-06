Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.9 комментариев
Сийярто осудил украинскую теннисистку за отказ пожать руку Бондар
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на отказ украинской теннисистки Александры Олейниковой пожать руку венгерской спортсменке Анне Бондар после матча во втором круге турнира в Клуж-Напоке, передает РИА «Новости».
По словам министра, Олейникова сослалась на участие Бондар в российском турнире в 2022 году и сравнила это с выступлением в нацистской Германии, потребовав публичных извинений.
Сийярто назвал поведение украинской теннисистки «возмутительным и скандальным». Он подчеркнул в соцсети, что попытка оклеветать Бондар и провести параллели с нацизмом «характеризуют скорее украинскую спортсменку». Венгерский министр принял Бондар в МИД и пожелал ей успеха в дальнейшей карьере.
Глава МИД Венгрии также отметил: «Если люди с дурными намерениями смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к проблемам и неприятным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не поверит, что спортсмены несут ответственность за решения политиков».
Сийярто напомнил, что Венгрия традиционно разделяет спорт и политику. По его утверждению, именно Будапешту удалось добиться того, чтобы Олимпийский комитет России и российские футбольные клубы не попали в санкционный список ЕС, а также исключить из него министра спорта России Михаила Дегтярева. Глава МИД Венгрии неоднократно выступал за участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.
Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что не станет осуждать Елизавету Котляр за рукопожатие с россиянкой Владой Минчевой после матча на юниорском турнире Australian Open.