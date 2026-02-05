Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в канале Max Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, девять снарядов американской РСЗО HIMARS и 381 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 беспилотников, 650 ЗРК, 27 503 танка и других бронемашин, 1 659 боевых машин РСЗО, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, на этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.
В выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.
ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.