Раскрыты подробности нападения на детсад в Оренбургской области

Напавший на детсад в Оренбургской области находился в состоянии опьянения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фигурант задержан, в момент нападения он был пьян, устанавливается мотив преступления, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В ГУ МВД по региону пояснили, что подозреваемому 25 лет, это местный житель.

Также там отметили, что, по предварительным данным, мужчина вырвал запасную дверь детсада и начал угрожать персоналу ножом. Воспитатели смогли его обезвредить, запереть в подвале и вызвать экстренные службы.

СК уточнил, что одна воспитательница пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Воспитанники учреждения не пострадали.

Напомним, по факту нападения заведены дела по статьям о покушении на убийство и о халатности.

