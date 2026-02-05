Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Раскрыты подробности нападения на детсад в Оренбургской области
Напавший на детсад в Оренбургской области находился в состоянии опьянения
Атаковавший детский сад в Оренбургской области задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был пьян в момент преступления, сообщил Следственный комитет России.
Фигурант задержан, в момент нападения он был пьян, устанавливается мотив преступления, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В ГУ МВД по региону пояснили, что подозреваемому 25 лет, это местный житель.
Также там отметили, что, по предварительным данным, мужчина вырвал запасную дверь детсада и начал угрожать персоналу ножом. Воспитатели смогли его обезвредить, запереть в подвале и вызвать экстренные службы.
СК уточнил, что одна воспитательница пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Воспитанники учреждения не пострадали.
Напомним, по факту нападения заведены дела по статьям о покушении на убийство и о халатности.
Ранее сообщалось, что воспитательница детсада в Оренбургской области смогла сдержать напавшего, пока не прибыли сотрудники экстренных служб.