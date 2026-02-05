Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Воспитатель спасла детей от вооруженного мужчины в детсаду Оренбургской области
Сотрудница дошкольного учреждения в Оренбургской области самостоятельно удерживала злоумышленника, сломавшего входную дверь, пока не прибыли сотрудники экстренных служб, сообщили в областном правительстве.
Вооруженный ножом гражданин ворвался в помещение, предварительно взломав дверь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального руководства.
В результате инцидента никто не пострадал.
Женщина-воспитатель нажала тревожную кнопку и сдержала нарушителя за дверью до приезда экстренных служб. Благодаря ее действиям удалось избежать трагедии.
В конце 2024 года мужчина ворвался в челябинский детский сад и напал на воспитателя, его задержали.
В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду.