Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает СКР.

«В детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время «тихого часа», – сообщается на сайте СК.

Возбуждено дело по статье «убийство малолетнего».

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте преступления. Им оказался 36-летний житель Нарьян-Мара, который был пьян.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Возбуждены также уголовные дела по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и ЧОП.