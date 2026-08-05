Гинцбург сообщил о регистрации новой российской вакцины от ротавируса

Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

Tекст: Олег Исайченко

«Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.



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