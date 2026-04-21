    Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 23:59 • Новости дня

    Путин наградил Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    В указе отмечается, что Дунаевский удостоен государственной награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Композитор занимает должность художественного руководителя «Московской областной филармонии».

    Максим Дунаевский известен как автор музыки к десяткам популярных кинофильмов и спектаклей, его творчество пользуется широкой известностью и признанием в России.

    Ранее Путин наградил актера и директора Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    21 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность опыта ветеранов СВО в муниципальном управлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветераны специальной военной операции способны повысить эффективность муниципальных властей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    Глава государства подчеркнул, что на муниципальный уровень приходят люди с боевым опытом, готовые принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

    Путин, говоря о роли участников специальной военной операции в развитии страны и системы местного самоуправления, подчеркнул значимость их опыта и вовлеченности в общественную работу.

    «Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены», – сказал президент.

    Ранее Путин отмечал стремление ветеранов СВО работать на выборных должностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта исполнилось два года с момента запуска кадровой программы «Время героев», инициированной президентом России для участников СВО. За это время в ней приняли участие 168 человек из числа ветеранов. Среди них – 53 Героя России, 134 кавалера ордена Мужества и 71 обладатель медали «За отвагу». Более 80 участников программы «Время героев» уже получили назначения в органы федеральной и региональной власти, а так же заняли руководящие места в крупных компаниях.

    21 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет последовательно двигаться к поставленным в рамках СВО целям, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества. По его словам, эти цели будут достигнуты.

    Глава государства подчеркнул, что основное внимание будет уделено последовательному выполнению всех поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Боевые действия – всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем все закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет (в отношении исхода специальной военной операции), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», – сказал президент России.

    Таким образом глава государства прокомментировал прозвучавшее на встрече мнение о том, что «враг уже тоже» не сомневается в победе России. «Там просто думают, как это все оформить», – пояснил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он подчеркивал, что цели СВО будут достигнуты.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    21 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал ускорить восстановление жилья в Дагестане после паводков
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба и принятием решений о восстановлении разрушенного жилья в Дагестане, подчеркнув, что помощь должна быть оказана даже тем жителям, чьи дома были построены с нарушением законодательства.

    В ходе встречи с представителями муниципального сообщества Путин подчеркнул, что важно не замедлять работу и своевременно принимать решения о том, что и в каком объеме должно быть восстановлено, передает РИА «Новости».

    «Очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объеме должно быть восстановлено», – сказал он. Надо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно было построено без должного оформления, добавил Путин.

    Ранее Путин поручил федеральному правительству и МЧС регулярно докладывать о ходе ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказанной помощи пострадавшим.

    Глава государства поблагодарил волонтеров за помощь пострадавшим в Дагестане. Ущерб от паводков в Чечне и Дагестане оценили в 1 млрд рублей.

    21 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжит работу над созданием защитного кордона ради обеспечения спокойствия приграничных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин во время совещания с руководителями муниципальных образований заявил о планомерном выстраивании защитного кордона на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По словам главы государства, эта работа будет продолжаться вплоть до полного обеспечения спокойствия сопредельных регионов страны.

    «Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание полосы безопасности вдоль границы одним из приоритетов спецоперации.

    Глава государства отметил регулярные обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей со стороны ВСУ.

    Эксперты оценили необходимую глубину демилитаризованной зоны в 50-80 километров.

    21 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин предупредил, что противники России попытаются внести раскол на выборах в Госдуму
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что противники России попытаются воспользоваться любой возможностью для дестабилизации страны во время осенних выборов.

    Он напомнил, что этой осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, и впервые принять участие в них смогут жители четырех исторических воссоединенных регионов.

    Путин подчеркнул, что голосование пройдет в непростых условиях, а оппоненты будут стремиться посеять раздор в российском обществе. По его словам, все такие попытки будут пресечены, а граждане поддержат политиков, предлагающих конструктивные программы и идеи, демонстрирующих патриотизм и деловые качества.

    «Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовём, а точнее сказать противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    Ранее Путин подчеркнул, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

    21 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» ветерану спецоперации из Калужской области
    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану специальной военной операции Евгению Филонову, возглавляющему школу в Калужской области.

    Награда присуждена в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине», передает ТАСС.

    Церемония вручения третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение» проходит на площадке «Live Арена». Евгений Филонов работает директором одной из школ в Калужской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Служение» заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Ранее глава государства вручил эту награду главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому. Российский лидер также отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова в номинации за героизм.

    21 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о поиске Киевом оправданий будущей победы России

    Власти Украины уже начали задумываться о том, как им предстоит объяснять обществу исход конфликта после неминуемого успеха российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Победа России в противостоянии очевидна для всех участников, включая украинское руководство. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время общения с представителями муниципалитетов, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, в Киеве уже обсуждают способы оформления ситуации после завершения боевых действий в пользу Москвы.

    В ходе мероприятия один из присутствующих выразил благодарность участникам спецоперации. Он отметил, что в успехе российских военных никто не сомневается, включая противника.

    «Да. Там просто думают, как это все оформить», – согласился президент России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года президент России обозначил условия мирного урегулирования украинского кризиса. Летом того же года глава государства выразил уверенность в обязательном наступлении победы. Ранее на встрече с руководителями муниципалитетов Владимир Путин заявил о неминуемом успехе российской армии.

    21 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин призвал создавать условия для возвращения жителей приграничья домой

    Ситуация в приграничных регионах России, в том числе в Курской области, остается непростой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Поэтому, по его словам, важно создать условия, чтобы жители приграничья оставались на своей земле и возвращались домой.

    Президент подчеркнул, что необходимо проводить мероприятия, которые способствуют тому, чтобы жители не покидали свои родные места или возвращались на свою землю, передает ТАСС.

    «В силу того, что ситуация непростая в приграничье остается, в том числе и в Курской области, конечно, востребованы такие мероприятия, которые бы способствовали тому, чтобы люди оставались на своей родной земле, не уходили или возвращались (на нее)», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей.

    21 апреля 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим жителям Курской области является прямым долгом властей.

    Во время совещания с главами муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» глава государства отметил, что поддержка, выплаты и другие меры должны быть востребованы и ощущаться людьми, передает РИА «Новости».

    «Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», – подчеркнул Путин, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.

    Президент отдельно отметил, что ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, продолжает оставаться сложной.

    Ранее в Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья.

    В марте правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей.

    Путин отмечал важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    21 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Сейшельских островов

    Российский лидер Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини 22 апреля в Москве, сообщает ТАСС. Визит главы Сейшел носит рабочий характер.

    В пресс-службе Кремля отметили: «22 апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом».

    Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, на встрече будут затронуты международная и региональная повестка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России провел переговоры с лидером Мадагаскара.

    Ранее Владимир Путин встретился с президентом Мали.

    В мае глава государства поздравил африканских лидеров с Днем Африки.

    21 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» заявил, что все управленцы работают ради укрепления суверенитета и безопасности государства.

    По его словам, управленцы всех уровней представляют собой единую команду, а муниципальные органы власти являются ее основой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что для граждан именно представители муниципальной власти становятся лицом всей системы публичной власти. Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, что служит опорой для дальнейшего развития страны.

    Глава государства также поприветствовал представителей муниципальных органов из зарубежных стран, присутствующих на форуме. По его словам, международное сотрудничество на этом уровне продолжает развиваться, что вызывает удовлетворение.

    Премия «Служение» считается главной муниципальной наградой в России. Она вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения.

    Ранее на заседании Наблюдательного совета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко определили победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».

    21 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал мужество чиновников в новых регионах примером для всей России

    Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников муниципалитетов, работающих в новых регионах и приграничных территориях.

    На церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» Путин особо выделил представителей муниципальных команд, трудящихся на исторических российских землях – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, регулярно подвергающихся террористическим атакам, передает РИА «Новости».

    «Мужество людей, кто несмотря на опасность для здоровья, для жизни, самоотверженно трудится на этих территориях – пример для всей страны», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил о роли управленцев в обеспечении суверенитета России.

    21 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

    На церемонии вручения премии «Служение» президент России Владимир Путин подчеркнул, что прямой контакт муниципальных служащих с людьми имеет особое значение для развития всей страны.

    Президент России Владимир Путин лично посетил церемонию награждения лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение», которая прошла на площадке Live Арены, передает РИА «Новости».

    «Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День местного самоуправления. Я посмотрел, у нас много всяких праздничных событий и сегодня в том числе. Кто только сегодня не отмечает свой профессиональный праздник, но все-таки, что касается местного самоуправления, дня местного самоуправления, это все-таки имеет особое значение для страны», – заявил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник важен не только для работников муниципальной сферы, но и для всех граждан страны. По его словам, именно местное самоуправление обеспечивает прямой контакт с людьми и решает самые насущные и важные вопросы на местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителями муниципалитетов.

    Во время торжественной церемонии в Москве российский лидер вручил победителям всероссийскую муниципальную премию «Служение».

    Ранее Владимир Путин назвал работников местной власти Донбасса и Новороссии стальными людьми.

    21 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин назвал единство российского народа залогом успеха побед

    Президент России Владимир Путин назвал сплоченность народа и объединение усилий фронта и тыла главным условием для достижения успехов и будущих достижений страны.

    Президент России Владимир Путин выступил на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул значимость сплоченности общества.

    «В этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», – заявил российский лидер, говоря об объединении фронта и тыла, а также всего народа страны.

    Премия «Служение» является главной муниципальной наградой в России. Она присуждается выдающимся представителям этой сферы, включая команды и отдельных специалистов. Награду получают те, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и способствовал повышению качества жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии вручения премии «Служение» президент России заявил о работе управленцев ради укрепления суверенитета государства.

    Глава государства отметил мужество сотрудников муниципалитетов в новых регионах.

    Ранее российский лидер назвал единство граждан залогом успеха страны.

    21 апреля 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин посетил церемонию вручения муниципальной премии «Служение»

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Live Арены в Москве для участия в церемонии награждения победителей всероссийской премии «Служение».

    Ожидается, что глава государства лично вручит награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Всего в рамках мероприятия будут отмечены 40 лауреатов и победителей, передает РИА Новости.

    «Служение» считается главной муниципальной премией страны. Награда присуждается выдающимся представителям сообщества, внесшим особый вклад в развитие образований и повышение качества жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках премии глава государства отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова. До этого на площадке Live Арена президент наградил муниципальную чиновницу из Башкирии.

    Иран окончательно отказался от переговоров с США
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Из-за войны в Иране цены на презервативы Durex вырастут на 30 %
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    Российские ватерполистки разгромили Аргентину в первом матче с флагом России
    Умер командир захваченного террористами в 1973 году самолета Иван Кашин

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

