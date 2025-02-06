Украина столкнулась с нехваткой комплектующих для дронов

Разработчик: Украина столкнулась с нехваткой комплектующих для беспилотников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина сталкивается с серьезными трудностями в производстве беспилотников из-за нехватки комплектующих, сообщает ТАСС. Валерий Боровик, разработчик БПЛА, в эфире украинского канала «Киев-24» подчеркнул, что критические элементы для дронов на Украине не производятся, а их импорт осложнен.

Боровик объяснил, что Украина не может полностью обеспечить производство запчастей для беспилотников, поскольку производство чипов остается дорогостоящим. Западные компании инвестировали в этот сектор, но перспектива производства таких компонентов, как контроллеры и камеры, на Украине отсутствует, даже несмотря на длительный конфликт.

Одной из причин такой ситуации является отсутствие долгосрочного потребителя на внутреннем рынке и нежелание инвесторов вкладываться в условиях продолжающихся боевых действий. Боровик также добавил, что ситуация усугубляется валютным контролем в ряде стран, что осложняет приобретение необходимых запчастей за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили цех сборки беспилотников на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. ВЗГЛЯД сообщала, что российские силы также поразили объект энергетики, обеспечивавший работу важных для ВПК Украины предприятий. Администрация США вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.