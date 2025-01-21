Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
ВС России поразили обеспечивавший работу предприятия ВПК Украины объект энергетики
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 156 беспилотников, в том числе 55 вне зоны проведения спецоперации.
С начала СВО уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 034 беспилотника, 590 ЗРК, 20 702 танка и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 540 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.
На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ.