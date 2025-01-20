ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиабомба Hammer, восемь американских снарядов РСЗО HIMARS и 86 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40 878 беспилотников, 590 ЗРК, 20 684 танка и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 809 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 501 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ.

Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».