С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
По Франции прокатились крупнейшие за последние годы протесты
Однако несколько иначе число участников оценивают во «Всеобщей конфедерации труда». Крупнейший профсоюз страны отмечает, что на улицы 17 октября вышли 800 тыс. человек (фото: )
По всей Франции 17 октября прошли очередные массовые протесты. По данным властей, на улицы вышли 550 тыс. человек, 1200 из них задержали из-за участия в беспорядках и грабежах (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
(фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
В Париже, Лионе и Страсбурге правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ. Кроме того, в столице были задержаны около 100 человек, у которых изъяли оружие и другие запрещенные предметы (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
В Марселе протестующие проникли в здание мэрии, разгромили несколько магазинов и пытались прорваться в полицейский участок. В Лионе был подожжен туристический информационный центр, в Авиньоне участники акций прорвались во внутренний двор префектуры, а в Гренобле повредили здание мэрии (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
На этом фоне правительство Франции вечером в субботу провело экстренное совещание. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню возложил ответственность за беспорядки на ультралевые группировки (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
В свою очередь президент страны Эммануэль Макрон осудил тягу к насилию со стороны протестующих. Он отметил, что все участники погромов будут наказаны (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Демонстрации прошли сразу в нескольких крупных городах страны. Помимо Парижа, несогласие с внутренней политикой властей выразили жители Лиона, Марселя, Тулузы, Лилля, Страсбурга, Лиможа, Бордо и Гренобля (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Протестующие активно занимались грабежом: под прицел попали многие точки розничной торговли люксовых брендов Франции (фото: Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Число участников протестов значительно превысило ожидания властей. По их оценкам, на улицы Парижа 17 октября могли выйти около 40 тыс. человек, а общее число демонстрантов в остальных регионах страны должно было составить около 150 тыс. человек (фото: Emma Da Silva/AP/ТАСС)
Напомним, данная акция стала продолжением протестов учащихся старших классов, которые начались 21 сентября с блокировки лицея Сен-Экзюпери в пригороде Парижа. Учащиеся выступали против нехватки преподавателей и отсутствия ставок социальных работников и школьных психологов (фото: Aurelien Morissard/XinHua)
К 28 сентября, по данным МВД, протесты затронули 180 учебных заведений, 164 человека задержаны; сообщалось о пострадавших среди полицейских и учащихся. Часть акций сопровождалась блокировками школ, пиротехникой, повреждением имущества и столкновениями с полицией (фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press)