Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.