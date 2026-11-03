Tекст: Елизавета Шишкова

Скандал с обнаружением пыточной для украинских военных в Киевской области получил международную огласку, а у властей страны не осталось людей для призыва. «Очевидно, что скандал уже приобрел достаточно всемирное звучание», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на огромное количество дезертиров и тяжелораненых в рядах Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что кадровые проблемы Киева известны наблюдателям во всем мире, и, по оценкам специалистов, этот кризис будет только усугубляться.

В понедельник агентство УНИАН сообщило о насильственном удержании около 40 человек вооруженными людьми в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Глава Нацгвардии Украины Александр Пивненко пояснил, что там находились бойцы, самовольно оставившие часть. Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук добавил, что за последний месяц в этом подвале несколько человек забили до смерти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

Неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области Украины создал первый корпус национальной гвардии «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация).