Беспилотники ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске

Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Массированные удары неонацисты нанесли по столице республики. Атаке вражеских БПЛА вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера «Лугаком», их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании», – сообщил Пасечник в Max.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Пасечник заявил, что один человек погиб, двое ранены в ЛНР за сутки от атак ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Старобельском округе.

В воскресенье он сообщил о гибели четырех мирных жителей и ранении еще двоих в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.