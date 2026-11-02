Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.4 комментария
Беспилотники ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске
Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске
Украинские беспилотники атаковали здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Массированные удары неонацисты нанесли по столице республики. Атаке вражеских БПЛА вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера «Лугаком», их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании», – сообщил Пасечник в Max.
Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Пасечник заявил, что один человек погиб, двое ранены в ЛНР за сутки от атак ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели женщины в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Старобельском округе.
В воскресенье он сообщил о гибели четырех мирных жителей и ранении еще двоих в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.