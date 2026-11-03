Политолог: Пыточные стали обыденностью для концлагеря «Украина»

Политолог Корнилов: Пыточные есть у каждой силовой структуры на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Большинство украинских силовых и околосиловых структур располагает собственными пыточными. Такие ямы и тюрьмы есть у СБУ, военных подразделений, а также у ТЦК. Эта практика стала обыденностью для гигантского концлагеря под названием «Украина», – отметил политолог Владимир Корнилов.

По его мнению, история с «пыточной» под Киевом не получила бы огласки, если бы не решительность медика: именно она сообщила о происходящем и настояла на госпитализации четырех человек. «Сейчас националисты пытаются представить ситуацию так, будто за событиями минувшего понедельника якобы стоят сотрудники ФСБ и «агенты Кремля». Поэтому судьба этой женщины вызывает серьезную обеспокоенность», – добавил собеседник.

«Хотелось бы, чтобы у большего числа жителей Украины была такая же твердость, как у этого медика. Возможно, тогда «чуму» удалось бы побороть», – считает Корнилов. Однако, как заметил политолог, факты жестокого обращения, в том числе история юноши, оказавшегося в этой ситуации при неясных обстоятельствах и доведенного пытками до бессознательного состояния, встречают скепсис со стороны ряда украинских деятелей.

В качестве наглядного примера эксперт привел реплику одного из причастных, сказанную в ответ на замечание о раненых: «Они же дезертиры, лежат – ну и помирают». «Больше всего пугает то, что подобные вещи стали обыденностью и для определенной части общества. Честно говоря, я удивлен, что в Европе до сих пор не осознают, с чем могут столкнуться после окончания боевых действий – те, кто привык к таким методам, поедут туда и продолжат действовать в привычной манере», – отметил Корнилов.

На этом фоне, полагает собеседник, ключевой задачей для Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом) и киевских властей станет сдерживание резонанса вокруг ситуации под Киевом и недопущение его распространения на Запад. «И в этом смысле от нас зависит, насколько происшествие окажется в фокусе внимания западных стран», – подчеркнул аналитик.

Он указал, что ни одно зарубежное издание пока не рассказало аудитории о данных событиях на Украине. Рассуждая о том, к чему приведет анонсированное Будановым «разбирательство», спикер предположил, что дело ограничится показательным наказанием отдельных исполнителей. При этом эксперт не исключает, что в рамках этой кампании глава офиса Владимира Зеленского может устранить некоторых своих конкурентов в силовых структурах – в частности, в Нацгвардии.

«Но нужно понимать, что под контролем Буданова находятся нацистские подразделения с такими же пыточными. По сути, это масштабный преступный бизнес: людей – в том числе имеющих отношение к армии или подозреваемых в дезертирстве, а порой и вовсе не причастных – похищают, удерживают, подвергают пыткам, вымогают у них деньги и имущество. В ряде случаев их убивают, а тела закапывают в лесах в безымянных могилах», – заключил Корнилов.

В понедельник вечером украинские силовики открыли огонь по протестующим у частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где Нацгвардия удерживала в подвале около 40 мобилизованных и сбежавших из воинских частей военных. До этого несколько сотен протестующих собрались около дома после сообщений местных СМИ о «пыточных камерах».

По некоторым данным, там располагается неофициальная тюрьма первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация). В одной из камер обнаружили 14-летнего подростка. Его вывели из дома и отдали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой. В Нацгвардии не объяснили, почему молодой человек оказался в здании.

На место также прибыла машина скорой помощи. Медработник сообщила, что ей прислали ролик, на котором видно, что люди в подвале находятся в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди не пустили медиков внутрь. У дома начались потасовки. Когда возмущенные местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ.

На месте акции также были неизвестные мужчины в штатском, которые нападали на протестующих. Один из них ударил ногой в живот журналиста. После потасовок, стрельбы и широкой огласки происходящего в СМИ медикам разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из них находится в тяжелом состоянии.

«В реальности пострадавших было порядка 45. Их тайком пытались вывести по одному через задний выход «пыточной». Наши друзья, присутствовавшие на месте, отчетливо видели следы побоев на удерживаемых», – приводит ТАСС слова источника в пророссийском подполье.

По его словам, «местные силовики знали и прикрывали националистов». «Это не единственное место пыток. Скорее, впервые оно приковало столько взглядов благодаря неравнодушным жителям. Это в том числе подтверждает усталость наших сограждан от произвола властей», – добавили в подполье.

Позже командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что четверо мужчин с травмами являются сбежавшими военными. Он назвал дом «временным пунктом дислокации» и признал, что на его территории также держат мобилизованных. Силовики согласились отпустить в больницу всех мужчин для проверки здоровья.

Во время конфликта к зданию подъехал руководитель офиса президента Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Буданов признал, что на Украине «таких зданий много». Он добавил, что с вопросом о том, почему все эти здания существуют, власти будут «подробно разбираться с завтрашнего дня». В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что по ситуации в Петропавловской Борщаговке назначена проверка. При этом командир «Азова» Денис Прокопенко обвинил участников акции в саботаже и «создании выгодной для России картинки».

Смотрите кадры попыток штурма дома, в котором удерживали десятки мужчин, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.