По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин: Русский язык и народ остаются основой российской государственности
Русский народ и язык были и остаются основой государственности России, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международной недели «Народы России».
«Подчеркну, что русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», – цитирует ТАСС Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем народного единства на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве.
Владимир Путин назвал согласие и сотрудничество между традиционными религиями одним из важнейших элементов жизни России.
Президент Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания общественной стабильности в стране.