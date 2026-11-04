По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин: Представители более 100 народов России получили награды за отвагу в СВО
Президент Владимир Путин заявил, что представители более сотни народов страны удостоены высоких государственных наград за отвагу и героизм на фронтах специальной военной операции.
Владимир Путин отметил, что мощный всепобеждающий дух единства передается из поколения в поколение, передает РИА «Новости».
«Представители более сотни народов России удостоены высоких наград государства за отвагу и героизм, проявленный на фронтах специальной военной операции», – сказал Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».
Международная неделя «Народы России», направленная на укрепление единства народов РФ, проходит со 2 по 8 ноября по всей России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал русский народ и язык основой государственности России.
Президент Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания общественной стабильности в стране.
Владимир Путин поздравил граждан с Днем народного единства.