По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин призвал пресекать попытки разжигания межнациональной розни
Президент Владимир Путин призвал пресекать любые попытки разжигания межнациональной розни и подтачивания общественной стабильности в стране.
Глава государства выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве.
«Межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, ведь эта сфера очень чувствительная, очень тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте, появляются новые, нередко крайне опасные вызовы», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент подчеркнул необходимость проявлять бдительность и жестко пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности и разжигания розни между людьми.
Международная неделя «Народы России» проходит по всей стране со 2 по 8 ноября. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, а оператором – фонд «Росконгресс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.
Во вторник глава государства заявил о попытках внешних сил расколоть российское общество.
Президент призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.