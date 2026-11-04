Путин призвал пресекать попытки разжигания межнациональной розни

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве.

«Межнациональным отношениям в России всегда уделялось особое внимание, ведь эта сфера очень чувствительная, очень тонкая, и необходимо учитывать, что жизнь не стоит на месте, появляются новые, нередко крайне опасные вызовы», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент подчеркнул необходимость проявлять бдительность и жестко пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности и разжигания розни между людьми.

Международная неделя «Народы России» проходит по всей стране со 2 по 8 ноября. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, а оператором – фонд «Росконгресс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

Во вторник глава государства заявил о попытках внешних сил расколоть российское общество.

Президент призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.