В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.11 комментариев
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником – Днем народного единства.
«С Днем народного единства», – написал он на своей странице в Max.
Сообщение сопровождается фотографией памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, в небе над которым истребители оставили след в цветах российского флага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.
Во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим праздником.