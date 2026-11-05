Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили передовые позиции ВСУ в Запорожской области
Танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли сокрушительный удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Экипажи российских танков Т-80БВМ успешно атаковали и разнесли опорные пункты противника, заявили в Минобороны в Max.
В военном ведомстве подчеркнули, что боевые машины группировки «Восток» продолжают эффективно «утюжить» передовые позиции ВСУ в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области.
Ранее экипажи российских танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые пункты управления беспилотниками украинской армии в Днепропетровской области.
В прошлом месяце операторы ударных беспилотников российской группировки ликвидировали живую силу украинской армии на территории этого региона.