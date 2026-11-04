По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область погибли три человека
В результате серии атак украинских беспилотных летательных аппаратов на населенные пункты Белгородской области погибли три мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В поселке Отрадовский Краснояружского округа удар беспилотника по легковой машине привел к гибели семейной пары, сообщил штаб в Max.
Еще четыре человека пострадали в селах Новая Таволжанка, Казинка, Стригуны и Солдатское. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, легковые и грузовые автомобили, социальные и коммерческие объекты в Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Борисовском, Ракитянском и Грайворонском округах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали два человека.
Четыре человека получили ранения при ударе ВСУ по микроавтобусу в селе Введенская Готня Белгородской области.
В понедельник в Шебекино мирный житель получил ранения при атаке беспилотника на легковой автомобиль.