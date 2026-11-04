При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В поселке Отрадовский Краснояружского округа удар беспилотника по легковой машине привел к гибели семейной пары, сообщил штаб в Max.

Еще четыре человека пострадали в селах Новая Таволжанка, Казинка, Стригуны и Солдатское. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, легковые и грузовые автомобили, социальные и коммерческие объекты в Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Борисовском, Ракитянском и Грайворонском округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали два человека.

Четыре человека получили ранения при ударе ВСУ по микроавтобусу в селе Введенская Готня Белгородской области.

В понедельник в Шебекино мирный житель получил ранения при атаке беспилотника на легковой автомобиль.