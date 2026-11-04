По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Путин: Россияне острее осознают ценности и традиции, завещанные предками
Президент Владимир Путин на пленарной сессии международной недели «Народы России» заявил, что россияне сегодня особенно остро осознают важность сохранения духовного наследия и традиций предков.
«Сегодня, спустя столетия, мы еще более остро осознаем ценности и традиции, завещанные нам предками, чувствуем, что живое, духовное наследие нужно беречь», – приводит слова Путина ТАСС.
В ходе мероприятия российский лидер также поздравил соотечественников с государственным праздником – Днем народного единства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин заявил о восприятии в мире самобытного искусства всех народов страны как русского.
Президент Владимир Путин назвал сплоченность граждан ключевой для судьбы государства.
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве.