Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Матвиенко прибыла в Китай
Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации
Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.
Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.
Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.
В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.