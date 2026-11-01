Мужчина с ножом напал на инспектора ГАИ на месте ДТП в Москве

Мужчина напал с ножом на приехавшего на место ДТП сотрудника ГАИ в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина ударил инспектора ножом в лицо и тело, когда тот оформлял ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда на Фруктовой улице, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

В пресс-службе столичного ГСУ СК уточнили, что инспектор применил табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

Подозреваемый доставлен в больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи предъявили обвинение в вымогательстве 16-летней девушке, участвовавшей в инсценировке ДТП и нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы.

Также полиция задержала уроженца Средней Азии после нападения на сотрудника ДПС у торгового центра в подмосковном Щелково.

Кроме того, Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о стабилизации состояния пострадавшего при нападении в Нальчике сотрудника ДПС.