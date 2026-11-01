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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    45 комментариев
    1 ноября 2026, 14:08 • Новости дня

    Мужчина с ножом напал на инспектора ГАИ на месте ДТП в Москве

    Мужчина напал с ножом на приехавшего на место ДТП сотрудника ГАИ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный напал с ножом на инспектора ГАИ, прибывшего на место дорожно-транспортного происшествия в Москве.

    Мужчина ударил инспектора ножом в лицо и тело, когда тот оформлял ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда на Фруктовой улице, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

    В пресс-службе столичного ГСУ СК уточнили, что инспектор применил табельное оружие, чтобы обезвредить нападавшего.

    Подозреваемый доставлен в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следователи предъявили обвинение в вымогательстве 16-летней девушке, участвовавшей в инсценировке ДТП и нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы.

    Также полиция задержала уроженца Средней Азии после нападения на сотрудника ДПС у торгового центра в подмосковном Щелково.

    Кроме того, Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о стабилизации состояния пострадавшего при нападении в Нальчике сотрудника ДПС.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    1 ноября 2026, 11:25 • Видео
    Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

    Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    30 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение тарифов на платную парковку

    Дептранс Москвы: Тарифы на парковку в Москве изменятся с 17 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 17 декабря в Москве изменятся цены на платную парковку, в том числе динамический тариф начнет действовать еще на 236 участках улиц, сообщил столичный Департамент транспорта.

    Стоимость платной парковки на ряде улиц Центрального, Южного, Северо-Восточного и Северного административных округов Москвы снизится с 17 декабря из-за небольшой загруженности, сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале.

    Кроме того, динамический тариф будет расширен еще на 236 участков. Его стоимость составит от нуля до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой занятости мест. В ведомстве отметили, что текущий тариф в 800 рублей уже не гарантирует наличия свободных машино-мест.

    На участках, где занятость превышает 80–90%, тарифы скорректируют. В пределах Третьего транспортного кольца и на нескольких улицах внутри МКАД пройдет индексация действующей сетки. Дневная стоимость парковки увеличится, при этом ночной тариф останется на уровне 200 рублей в час.

    Также в зону резидентных разрешений добавят девять участков в четырех округах столицы. Местные жители по-прежнему смогут оставлять автомобили бесплатно с 20:00 до 08:00 при оформлении разрешения или круглосуточно за 3 тыс. рублей в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца департамент транспорта Москвы сообщил об индексации стоимости проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы.

    Летом Министерство транспорта разработало поправки об отмене платы за стоянку автомобиля в случае невозможности перевода средств.

    В мае ведомство предложило разрешить водителям оплачивать стоянку на открытых парковках в течение суток после заезда.

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    30 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО за ночь отразила налет 862 беспилотников на Московский регион

    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки вражеских беспилотников на столичный регион минувшей ночью стала одной из самых массированных за два года с применением почти 900 аппаратов.

    В период с 20.30 мск четверга до 07.30 мск пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

    «Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Предыдущая крупная атака фиксировалась с вечера 28 по утро 29 октября, когда в сторону региона летело 613 дронов. При этом наиболее массированный налет произошел 19 и 20 сентября: тогда силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. аппаратов, из которых 450 были ликвидированы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 25 нацеленных на Москву беспилотников.

    Предыдущая ночная атака беспилотников на Москву также стала одной из крупнейших в году.

    В начале месяца на подступах к столичному региону перехватили 650 аппаратов.

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    31 октября 2026, 00:13 • Новости дня
    Лавров: Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому следует приехать в Москву, если он хочет провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Москва готова гарантировать его безопасность.

    «Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

    Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

    «Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

    Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

    В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.

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    31 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Музей-заповедник «Царицыно» в Москве временно закрыли

    Правоохранительные органы временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»

    Tекст: Вера Басилая

    Территория музея-заповедника «Царицыно» временно закрыта для посетителей, доступ в парк перекрыт, сообщили в правоохранительных органах.

    Доступ на территорию «Царицыно» в настоящее время полностью закрыт. О причинах таких мер не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве. Посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно».

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    30 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Эксперты раскрыли схему обмана с забытыми в банкоматах картами

    Мошенники начали вымогать деньги с помощью забытых в банкоматах карт

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты столичного проекта «Перезвони сам» порекомендовали москвичам не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты, так как они могут оказаться частью схемы по вымогательству денег.

    Злоумышленники намеренно оставляют карту в устройстве и ждут случайного прохожего. Когда человек пытается извлечь пластик, появляются мнимый владелец и подставные свидетели, которые обвиняют его в краже и требуют заплатить для урегулирования конфликта, передает mos.ru.


    Нередко такая карта является заранее заблокированной пустышкой, однако мошенники требуют от жертвы значительные суммы.

    Для защиты от провокаций специалисты советуют не извлекать забытую карту, не нажимать кнопки банкомата и сразу сообщить о находке в банк. Если карта уже оказалась в руках, следует дождаться сотрудника кредитной организации. При появлении мнимого владельца нельзя пытаться договориться: эксперты рекомендуют сразу вызывать полицию, так как аферисты боятся официальных разбирательств.

    «Эта схема – показательный пример использования злоумышленниками психологического давления. Человек не совершал кражи, а лишь проявил бдительность, попытался помочь. Но под давлением группы и ложных обвинений он часто теряет способность трезво мыслить и может согласиться на незаконные требования», – заявила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило об использовании дистанционными мошенниками предлога о грозящей блокировке счетов в системе быстрых платежей.

    Ранее эксперты московского проекта «Перезвони сам» сообщили о хищении злоумышленниками средств со счетов держателей Пушкинской карты.

    Также в МВД рассказали о вымогательстве денег с помощью намеренно оставленных в банкоматах банковских карт.

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    30 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе, объясняя свою энергичность при загруженном рабочем графике, процитировал восточную мудрость о легкости общения с друзьями.

    Российский лидер в пятницу встретился в Кремле с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, сообщает сайт президента России.

    Во время беседы Гнассингбе обратил внимание на то, что глава российского государства провел множество встреч, но выглядит менее уставшим, чем африканская делегация.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил Путин.

    Всего за последние четыре дня у президента состоялось 19 отдельных двусторонних встреч на полях саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита Россия – Африка.

    После переговоров с главой совета министров Того он также провел встречу с лидером Эритреи Исайясом Афеворки, которая стала 20-й по счету и завершила четырехдневный марафон двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов главы государства «на ногах» в дополнение к двусторонним встречам.

    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина.

    Кроме того, Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

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    30 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Президент Эритреи восхитился энергичностью Путина

    Президент Эритреи на встрече в Москве назвал Путина сильным человеком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил энергичность российского лидера и его активное участие в двусторонних мероприятиях.

    «Для меня честь вновь увидеться с вами, господин президент. И я вижу, что вы полны сил, принимаете участие в этих встречах. Для меня интересно наблюдать за таким сильным человеком», – передает слова Афеворки РИА «Новости».

    Лидер африканского государства добавил, что с большим интересом наблюдает за сохранением статуса России как сильной страны. Кроме того, он высоко оценил вклад Москвы в развитие двусторонних отношений с государствами Африканского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о множестве контактов Путина «на ногах» на полях саммита Россия – Африка. Путин ответил на удивление премьера Того его работоспособностью.

    Ранее президент России раскрыл свои способы сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    29 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил о 22 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, которые двигались в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в «Максе».

    Впоследствии Собянин добавил, что были сбиты еще пять беспилотников, а затем еще 12.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Суд арестовал москвича за убийство бывшей жены и сокрытие тела в лесу

    Суд в Москве арестовал мужчину за убийство бывшей жены и сокрытие тела

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своей бывшей супруги на почве ревности и сокрытии ее тела в Московской области, сообщила столичная прокуратура.

    «С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры заключен под стражу фигурант уголовного дела об убийстве женщины на востоке Москвы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    По версии следствия, 37-летний обвиняемый, находясь в квартире на Зеленом проспекте, напал на бывшую жену из ревности, избил ее и задушил. Мужчина признал свою вину в совершении преступления по статье об убийстве.

    Чтобы скрыть следы, фигурант завернул тело в простыню и одеяло, обмотал скотчем и вывез в лесополосу около села Мещерино в Ступинском городском округе Подмосковья. Там он оставил тело, прикрыв его ветками. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник столичные следователи задержали мужчину за удушение сожительницы и сокрытие ее тела в Московской области.

    В начале месяца обвиняемый в убийстве сожительницы и ее дочери в Москве частично признал свою вину.

    В сентябре суд в Дагестане арестовал местного жителя по обвинению в убийстве бывшей жены и дочери.

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    31 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Интенсивность дождей в Москве выросла втрое

    Власти Москвы зафиксировали троекратный рост интенсивности ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева сообщила, что за последние годы интенсивность выпадения осадков в Москве увеличилась в три раза.

    Столичные власти отмечают, что норма осадков, которая раньше выпадала за час, теперь может обрушиться на город за 20 минут. Об этом Урожаева рассказала в интервью ТАСС.

    «Раньше у нас нормой считались осадки 30 мм в час. Сейчас мы видим ливни, когда те же 30 мм выпадают за 20 минут. То есть интенсивность увеличилась в три раза», – сказала Урожаева.

    Руководитель департамента отметила, что подобные ливни приводят к подтоплению подвалов и затоплению дорог, поскольку вся городская ливневая канализация проектировалась под другие метеоусловия. По словам чиновницы, сейчас специалисты проводят перерасчеты и готовят проекты новых сложных инженерных сооружений для эффективной борьбы с осадками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев констатировал попадание нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

     Ранее в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра.

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    30 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Обвиняемый в двойном убийстве в Москве дал показания на местах преступлений

    Tекст: Денис Тельманов

    Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве, вывезли из СИЗО на места преступлений для проверки показаний, сообщил его адвокат Ибрагим Марзиев.

    «Его возили в квартиру и гараж для проверки показаний на месте совершения действий преступления», – цитирует Марзиева РИА «Новости».

    Расчлененное тело Церетели обнаружили 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. По подозрению в убийстве в Воронежской области задержали ее сожителя Гогиашвили. В его гараже нашли тело дочери убитой, а также схрон оружия и боеприпасов.

    Гогиашвили арестован по обвинению в двойном убийстве из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Он отрицает корыстный мотив, называя причиной бытовой конфликт. Фигурант согласился с арестом и не стал его обжаловать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду адвокат Ибрагим Марзиев сообщил о решении вывезти из СИЗО Теймураза Гогиашвили для проверки показаний.

    В начале месяца Кузьминский суд Москвы отправил Теймураза Гогиашвили под арест до 3 декабря. Следствие сообщило о частичном признании Теймуразом Гогиашвили вины.

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    30 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении 37 летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили 37 дронов, летевших в направлении Москвы, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр проинформировал, что средствами противовоздушной обороны был уничтожен еще 21 беспилотник.

    Он отметил, что на месте падения их обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг системы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в направлении Москвы.

    Атака беспилотников на Москву в ночь на четверг стала одной из крупнейших в году.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    31 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве

    Гидрометцентр: В Москве 4 ноября сформируется снежный покров

    Гидрометцентр спрогнозировал появление первого снежного покрова в Москве
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве 4 ноября ожидается установление временного снежного покрова высотой до 1 см, большая часть которого впоследствии растает, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «В этом году, по предварительным расчетам, ждем установления временного снежного покрова уже 4 ноября», – заявила Паршина ТАСС.

    По словам синоптика, 3 ноября в столице пройдет небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября он сменится дождем с мокрым снегом. Незначительные осадки сохранятся до 8 ноября.

    Паршина добавила, что снежный покров будет носить временный характер: следы снега можно будет наблюдать на земле, но в основном он растает. Более существенные снегопады ожидаются в третьей декаде ноября.

    «При похолоданиях температура ночью может понижаться до -12 градусов, днем температура может быть отрицательной, от -2 до -7», – уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Гидрометцентре сообщили, что нынешний октябрь вошел в пятерку самых теплых в истории Москвы. Москвичей также предупредили о легком понижении температуры на выходных до +9 градусов.

    Кроме того, синоптик Паршина рассказала о больших перепадах между ночной и дневной температурами в столице.

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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