Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве

СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.

В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.

Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.

До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.