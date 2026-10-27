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Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве
СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич
Столичные следователи задержали мужчину, который задушил свою сожительницу и вывез ее тело в Московскую область для сокрытия следов преступления.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.
В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.
Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.
До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.