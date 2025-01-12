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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    12 января 2025, 06:11 • Новости дня

    Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

    Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

    Tекст: Максим Попов

    Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.

    Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

    Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

    В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    10 января 2025, 19:29 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Добровольская
    Умерла народная артистка России Добровольская
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

    Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

    Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.

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    9 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Экономист подсказал россиянам, куда вложить 1 млн рублей

    Экономист предложил россиянам вложить 1 млн рублей в депозиты и акции

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Александр Разуваев предложил выгодно вложить 1 млн рублей, рекомендуя вклады под 21–23% и акции, отметив возможность вложения в золото и иностранные активы.

    По его словам, наиболее простой способ – положить деньги на вклад под 21–23% годовых в надежном банке, передает «Газета.Ru».

    «Если держать на вкладе 1 млн рублей год, можно заработать 210–230 тыс. рублей, но не забудьте, что теперь проценты по вкладам от 1 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 13% за вычетом необлагаемой суммы», – подчеркнул Разуваев.

    Экономист также предложил рассмотреть более диверсифицированный подход: половину суммы хранить на депозите, а остальные деньги разделить между вложениями в золото и акции крупных компаний, таких как ЛУКОЙЛ, Роснефть, Positive Technologies или Сбербанк. Он подчеркнул, что при благоприятной рыночной ситуации доходность от акций может достигать 30–40% в год.

    Разуваев отметил, что выбор стратегии зависит от аппетита к риску: более консервативные инвесторы могут выбрать депозиты, а те, кто не боится рисковать, могут попробовать торговлю на фондовом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие российские банки планируют запустить социальные вклады для граждан с невысокими доходами до июля 2025 года, предлагая выгодные ставки для сумм до 50 тыс. руб., которые можно пополнять и снимать без потери процентов.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    9 января 2025, 21:46 • Новости дня
    Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС

    Оверчук: Россия обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС расценивает как начало выхода Еревана из ЕАЭС

    Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз может означать начало выхода республики из Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    «Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС», – отметил Оверчук, передает ТАСС. Он добавил, что Россия будет корректировать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого нового обстоятельства.

    Оверчук подчеркнул, что это суверенное право Армении принять решение о смене вектора интеграции. «В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», – сказал он.

    Ранее Оверчук предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.

    Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями.

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    9 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

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    10 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с родителями

    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно рассаживать детей рядом с родителями

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет соседние места с сопровождающими без дополнительной платы, следует из приказа Минтранса.

    Согласно опубликованному на портале правовой информации приказу Минтранса, российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать детей до 12 лет на соседние места с сопровождающими лицами без взимания дополнительной платы, передает ТАСС.

    Этот приказ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. Отмечается, что сейчас ряд авиакомпаний берут плату за выбор мест в салоне.

    В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    Ранее министр транспорта России Роман Старовойт ранее сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России.

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    10 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Зафиксирован новый выброс мазута из танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Зафиксирован выброс мазута с кормы танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

    С кормовой части судна «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе Тамани, зафиксирован выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС.

    Сотрудники Морспасслужбы оперативно приступили к локализации выброса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие в этой операции, перемещая силы и средства в район происшествия. Ведутся работы по минимизации экологического ущерба.

    Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий.

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    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

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    11 января 2025, 10:38 • Новости дня
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на многоэтажные дома в Тамбовской области пострадали семь человек, трое из которых получили порезы от осколков окон, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотника пострадали семь человек. Трое из них получили порезы от осколков разбитых окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.

    Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

    Эвакуация жителей не проводилась, однако был готов пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир. Первышов поручил провести поквартирный обход, чтобы уточнить, кому еще может понадобиться помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие. Ранее стало известно об атаках беспилотников на АнапуБелгородскуюВоронежскую и Тамбовскую области.

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    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    9 января 2025, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Минобороны: Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь

    Российская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 15 украинских дронов, перехваченных над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять дронов были сбиты в Белгородской области, один был уничтожен над Брянской областью, а девять – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. До этого российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    10 января 2025, 20:50 • Новости дня
    Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев

    Соглашение России и Белоруссии сохранило порядок въезда украинцев через Шереметьево

    Tекст: Евгения Караваева

    Соглашение между Россией и Белоруссией о визах оставило в силе особый режим для граждан Украины, въезжающих через Шереметьево и Лудонку.

    Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз сохранило специальный порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

    Граждане Украины в соответствии с решением правительства могут въезжать в Россию через определенные пункты пропуска. «Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария сообщила, что не планирует ужесточать визовый режим для граждан России, а Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.

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    9 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Москва осудила террористическую атаку против руководства Чада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в связи с террористической атакой, направленной против легитимного руководства Чада.

    Москва выразила решительное осуждение в связи с террористической вылазкой, направленной против легитимного руководства Чада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

    «Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», – сказано в сообщении.

    Напомним, накануне в Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец. В результате нападения погибли по меньшей мере 19 человек, среди которых 18 нападавших. Глава МИД Чада заявил, что террористы, напавшие на резиденцию в Чаде, были в наркотическом опьянении и вооружены только холодным оружием.

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    10 января 2025, 22:47 • Новости дня
    Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех человек

    Число жертв обстрела Светлодарска ВСУ выросло до трех человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Число погибших в результате ракетного обстрела города Светлодарска в Донецкой народной республике увеличилось до трех человек, сообщили в правительстве ДНР.

    Число жертв ракетного обстрела Светлодарска вооруженными силами Украины, увеличилось до трех, передает РИА «Новости».

    В результате первого нападения погибла женщина 1958 года рождения, во время повторной атаки жертвами стали еще две женщины, 1964 и 1948 годов рождения. Пострадали восемь человек, среди которых тяжело ранена девочка-подросток.

    ВСУ выпустили в общей сложности 18 ракет из реактивных систем залпового огня по Светлодарску в 7.20 и 14.10.

    Ранее Денис Пушилин сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по Светлодарску погибли две женщины.



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      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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