Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

Tекст: Максим Попов

Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.