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Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами
Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации
Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.
Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.
Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.
В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ