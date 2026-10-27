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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 10:38 • Новости дня

    Япония подтвердила курс на сохранение долей в нефтегазовых проектах на Сахалине

    Токио заявил о намерении сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» для обеспечения стабильных поставок энергии, следует из ежегодного доклада японского правительства об энергетике.

    В документе отмечается, что Сахалин находится значительно ближе к Японии, чем Ближний Восток, благодаря чему можно сократить сроки и стоимость транспортировки и обеспечить безопасные и стабильные поставки. Кроме того, поставки не требуют прохождения через такие узкие места, как Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности. Поэтому с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время придерживается курса на сохранение долей в «Сахалине-1» и «Сахалине-2», – говорится в докладе.

    Согласно документу, Россия в 2025 финансовом году обеспечила 8,6% всего импорта сжиженного природного газа в Японию, заняв третье место среди поставщиков после Австралии (40,8%) и Малайзии (14,1%). Общий объем импорта СПГ в страну составил около 65,24 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Япония получила возможность избежать американских пошлин за покупку российских энергоносителей.

    Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о сохранении присутствия Японии в российских нефтегазовых проектах ради своей энергобезопасности при активном союзничестве с США.

    В мае крупнейшая нефтегазовая компания Японии приобрела сырье с проекта «Сахалин-2».

    27 октября 2026, 07:36 • Новости дня
    Демократы США пригрозили импортерам российского дизеля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нефтяные компании понесут ответственность в случае импорта российского дизельного топлива, сообщил член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин.

    Об этом Раскин написал в письме Американскому институту нефти и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, пишет Politico.

    В письме отмечается, что импортеры дизеля будут действовать на свой страх и риск и понесут ответственность по закону либо при текущей, либо при следующей администрации. Раскин добавил, что нарушителям грозят гражданские и уголовные санкции вплоть до 20 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».

    Ранее демократы в Конгрессе разослали банкам и портам письма с просьбой сохранять данные о транзакциях с Россией для возможного расследования. По их мнению, дизельная сделка с Россией угрожает национальной безопасности США. В Белом доме заявили, что сделка соответствует всем законам.

    Американские СМИ полагают, что в случае возвращения контроля над Конгрессом по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы смогут проверить усилия президента Дональда Трампа по импорту российского топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители Демократической партии США подготовили базу для расследования дизельного соглашения Вашингтона и Москвы.

    Ранее советник Дональда Трампа Алекс Брусевиц назвал клоуном члена Палаты представителей Дона Бэйкона из-за поддержки им законопроекта об отмене поставок топлива из России.

    В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал снятие ограничений на российский дизель.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Япония впервые задействовала ракету дальностью 1000 км на учениях с США

    Япония испытала новую дальнобойную ракету на маневрах с США

    Япония впервые задействовала ракету дальностью 1000 км на учениях с США
    @ Yasunari Itayama/The Yomiuri Shimbun/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 с дальностью около 1000 км в ходе совместных военных учений с США.

    Силы самообороны Японии отработали развертывание ракетного комплекса на полигоне Онохара на границе префектур Нагасаки и Сага, пишет Kyodo News.

    Ракета Type-25 отечественного производства запускается с мобильной установки и способна поражать цели на расстоянии около тысячи километров, в том числе на материковой части Китая. Токио рассматривает это вооружение как средство нанесения контрударов. Сами комплексы разместили на военной базе Кенгун в префектуре Кумамото в марте этого года.

    Масштабные маневры Keen Sword с участием 45 тыс. японских военнослужащих и 12 тыс. солдат армии США продлятся до четверга. К учениям также присоединились представители семи других государств, включая Австралию.

    Япония приняла решение о приобретении оружия для контрударов в 2022 году. Местные власти заявляли о готовности применить такие ракеты еще до нанесения реального ущерба стране, если станет известно о подготовке нападения со стороны противника. Подобный подход вызывает опасения экспертов из-за риска нанесения превентивного удара, запрещенного международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военным США запретили употреблять спиртные напитки в ходе совместных американо-японских учений Keen Sword. В июле около тысячи военнослужащих Австралии, США и Японии приняли участие в совместных маневрах с привлечением истребителей F-35. В июне на юге Японии стартовали военные маневры Resolute Dragon-26 для отработки тактики защиты территорий.

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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась поставлять энергоресурсы в Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов в европейские страны, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы же ничего не запрещали. Кстати говоря, на первом этапе тоже шли обвинения в адрес России, что Россия запрещает, Россия не дает относительно дешевого сырья нефти, газа, угля, уранового сырья. Да мы никогда никому не отказывали!» – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что европейские страны сами отказались от российских энергоресурсов, передает «Вести».

    По его словам, европейские государства до сих пор строят планы отказа от того, что они еще получают из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы из-за отказа от российских поставок.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе, которая продолжает закупать российский газ.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила об отказе европейских властей от возобновления закупок российских энергоресурсов.

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    24 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии

    Сербская NIS подала в Минфин США запрос на продление лицензии после 30 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Сербская нефтяная компания NIS, подконтрольная «Газпром нефти», направила в министерство финансов США новый запрос на продление специальной лицензии для продолжения деятельности после 30 октября 2026 года.

    В запросе отмечается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок. Также подчеркивается, что регулярная работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии, передает «Интерфакс».

    Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о покупке сербской NIS до 30 октября.

    Венгерская компания MOL договорилась с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% в NIS. Ожидается, что в дальнейшем MOL может продать миноритарный пакет ADNOC, а Сербия получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что якобы венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако позже в тот же день MOL не подтвердила заявления о подписании договора.

    1 октября власти США дали еще месяц на завершение переговоров о покупке венгерской компанией контрольного пакета акций NIS.

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    25 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России поставлять любые объемы дизеля на экспорт

    Новак: Россия готова поставлять любые объемы дизельного топлива на экспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова обеспечить поставки дизельного топлива в тех объемах, которые потребуются иностранным партнерам.

    Заместитель председателя правительства России Александр Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину подчеркнул готовность Москвы полностью удовлетворить спрос иностранных партнеров на дизель, передают «Вести».

    «Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить», – ответил Новак на уточняющий вопрос о возможных поставках на рынок.

    Вице-премьер также обратил внимание на то, что после объявления о дизельной сделке между Россией и Соединенными Штатами мировые цены на нефть упали на 5–6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности направить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре. Первые три танкера с российским дизельным топливом уже отправились к восточному побережью Атлантического океана. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон.

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    25 октября 2026, 04:19 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.

    Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.

    Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.

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    25 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве жительницы Окинавы
    Морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве жительницы Окинавы
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японская прокуратура предъявила 20-летнему американскому морскому пехотинцу Дэвину Джейкобу Балларду обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

    Согласно заключению следствия, 3 октября в одной из гостиниц города Наха он задушил женщину телефонным шнуром и похитил рюкзак с ее кошельком, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

    Баллард, служивший на авиабазе морской пехоты США Футэмма, был арестован полицией Окинавы 4 октября на основании данных видеонаблюдения. Как сообщается, его опознали по характерным татуировкам. Морпех отвергает предъявленные ему обвинения.

    В связи с этим преступлением на острове с 9 октября на 30 дней введены жесткие ограничения для американских военных, в том числе запрет на употребление алкоголя. Японские руководители, включая премьер-министра Санаэ Такаити, потребовали от США принятия мер по укреплению дисциплины.

    На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в стране. Инциденты с военными США на острове происходят практически постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих за нарушение комендантского часа. В начале месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила преступление морского пехотинца США. Японская полиция арестовала 20-летнего американского военнослужащего по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы.

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    25 октября 2026, 11:25 • Новости дня
    Власти Японии объявили эвакуацию более 740 тыс. человек из-за тайфуна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В японской префектуре Кумамото более 740 тыс. человек получили извещения о желательности эвакуации из-за приближения крайне сильного тайфуна «Чампи».

    Для местных жителей в городе Кумамото оборудовали 20 крупных сборных пунктов. В первую очередь покинуть дома рекомендовали пожилым и физически слабым людям, передает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.

    Ранее власти префектуры Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю призвали эвакуироваться почти 13 тыс. человек из-за угрозы мощных ливней, которые способны вызвать наводнения и оползни. Город Вакаяма уже заливают дожди, на улицах вода практически покрывает колеса автомобилей.

    Тайфун «Чампи» движется к Японии со стороны китайского побережья со скоростью 20 км/ч. На Тайване из-за удара стихии погиб один человек, еще более 610 жителей пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Тайваня сообщил о гибели одного человека и 616 пострадавших в результате удара тайфуна «Чампи».

    В пятницу в китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за непогоды. В четверг тайваньские власти объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи.

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    26 октября 2026, 04:26 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 111 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились более чем на 1%, следует из данных торгов.

    Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,1% относительно предыдущего закрытия – до 110,6 доллара за баррель, в ходе торгов котировки опускались до минимума в 110,08 доллара.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели сильнее – на 1,31%, до 101,96 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с 19 марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.

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    26 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Японская Ymirlink предупредила о риске утечки данных более 51 млн пользователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам проживания и электронной почте зарегистрированных в системах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News. Инцидент произошел 16 октября, атаке подверглись сервисы Smart Ex и Express Reservation для скоростных поездов.

    В настоящее время Ymirlink продолжает расследование, и число пострадавших может увеличиться.

    За девять месяцев 2026 года в Японии зафиксировали свыше 600 хакерских атак на предприятия и объекты государственных органов, что превышает показатель за весь прошлый год.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры в связи с участившимися кибератаками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минэкономики Ресэй Акадзава анонсировал создание специальной группы для защиты японских компаний от кибертерроризма.

    В начале месяца количество случаев несанкционированного доступа к системам местных предприятий достигло рекордного уровня.

    Инвестиционный фонд Daiwa Securities сообщил о похищении личной информации сотен тысяч своих клиентов.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне попыток США договориться с Ираном

    WSJ: Цена нефти марки Brent опустилась до 114,57 доллара за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,8% из-за оценки трейдерами дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

    Мировые цены на нефть перешли к снижению, отступив от недавних максимумов. Трейдеры оценивают дипломатические усилия по смягчению напряженности между США и Ираном на фоне возобновившихся атак хуситов на Саудовскую Аравию и сохраняющихся рисков перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась на 1,8%, до 114,57 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 2,2%, достигнув отметки 100,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent превысили 115 долларов за баррель. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. В начале месяца цены на энергоносители пошли вниз из-за плана стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы топлива на фоне атак в районе Ормузского пролива.

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    26 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Саудовская Аравия решила хранить нефть в резервуарах Сингапура

    Саудовская Аравия решила хранить нефть в Сингапуре с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эр-Рияд и Сингапур подписали соглашение о хранении саудовского сырья в сингапурских подземных резервуарах со второй половины 2027 года для обеспечения безопасности поставок в Юго-Восточную Азию.

    Ожидается, что операции по хранению саудовской нефти в подземных резервуарах «Джуронг» начнутся во второй половине 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики, торговли и промышленности Сингапура.

    В сингапурском ведомстве отметили, что создание хранилища позволит удовлетворить энергетические потребности страны на случай перебоев поставок. Эта инициатива также призвана повысить надежность цепочки поставок саудовского сырья во всей Юго-Восточной Азии.

    В начале октября на встрече в Маниле Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность помочь странам АСЕАН создать запасы нефти для преодоления уязвимости в условиях кризиса в Персидском заливе. Из-за незначительных внутренних резервов региону грозит нехватка сырья, поэтому в Юго-Восточной Азии решили внедрить японскую модель, при которой резервуары сдаются в аренду ближневосточным экспортерам в обмен на приоритетное право выкупа углеводородов в кризисных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о гибели двух человек при атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба.

    До этого йеменские хуситы заявили о намерении продолжить ракетные удары по нефтяным объектам королевства.

    Также Эр-Рияд восстановил перекачку сырья по атакованному трубопроводу «Восток – Запад».

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    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания - генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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