Япония подтвердила курс на сохранение долей в нефтегазовых проектах на Сахалине

Токио заявил о намерении сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Tекст: Ольга Иванова

В документе отмечается, что Сахалин находится значительно ближе к Японии, чем Ближний Восток, благодаря чему можно сократить сроки и стоимость транспортировки и обеспечить безопасные и стабильные поставки. Кроме того, поставки не требуют прохождения через такие узкие места, как Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

«Эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности. Поэтому с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время придерживается курса на сохранение долей в «Сахалине-1» и «Сахалине-2», – говорится в докладе.

Согласно документу, Россия в 2025 финансовом году обеспечила 8,6% всего импорта сжиженного природного газа в Японию, заняв третье место среди поставщиков после Австралии (40,8%) и Малайзии (14,1%). Общий объем импорта СПГ в страну составил около 65,24 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Япония получила возможность избежать американских пошлин за покупку российских энергоносителей.

Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о сохранении присутствия Японии в российских нефтегазовых проектах ради своей энергобезопасности при активном союзничестве с США.

В мае крупнейшая нефтегазовая компания Японии приобрела сырье с проекта «Сахалин-2».