  • Новость часаПутин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по мостам перекроили жизнь Киева
    В армию поступили комплексы защиты от дронов «Зубр» и «Цитадель»
    Рар: Задержание экс-главы разведки Германии Ханнинга – беспрецедентный скандал
    Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС
    Путин: России нужны собственные современные источники накопления энергии
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве
    На «Госуслугах» анонсировали внедрение «зеленой кнопки»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    36 комментариев
    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня

    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

    Tекст: Вера Басилая

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о захвате двух районов в провинции Таиз и установлении контроля над домом главы руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

    Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

    В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

    В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

    Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб

    Йеменские войска заявили о возвращении Мохи и Дхубаба у Баб-эль-Мандеба

    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    @ Southern Giants Brigades/Handout/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции «Рассвет Йемена», в ходе которой просаудовские силы заявили об освобождении Мохи и других позиций у стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

    Силы международно признанного правительства Йемена, опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии, заявили, что в понедельник вернули под контроль портовый город Моха на Красном море и район Дхубаб с ключевыми высотами у пролива Баб-эль-Мандеб в западной провинции Таиз, передает The War Zone со ссылкой на агентство Saba. «Силы, при поддержке с воздуха, смогли захватить Аль-Моху после столкновений с террористическими милициями хуситов, контролировавшими город с начала сентября», – сообщило агентство, отметив потери и пленение хуситов.

    Алими назвал контрнаступление «Рассвет Йемена» и заявил в соцсети X, что его целью являются восстановление государственных институтов, освобождение столицы Саны и «завершение переворота» хуситов, выразив уверенность, что «Йемен пойдет к новому рассвету свободы, мира и стабильности». Представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что для поддержки йеменских войск задействовано около ста истребителей, обеспечивающих воздушную защиту района Баб-эль-Мандеб и наносящих удары по сотням целей хуситов.

    На фоне эскалации Центр координации гуманитарных операций, связанный с хуситами, подтвердил рост числа саудовских авиаударов и пригрозил ответом, предупредив авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением районов над Меккой и Мединой, якобы небезопасно. Независимый аналитик Йемена Мухаммед аль-Баша заявил, что с высокой степенью уверенности считает освобожденным аэропорт Дхубаб, что, по его оценке, перерезало маршрут снабжения хуситов между Мохой и Баб-эль-Мандебом.

    Публикуемые кадры показывают, как предполагаемые просаудовские бойцы переезжают и расстреливают бегущих хуситов, что движение хуситов назвало военным преступлением. Государственный департамент США на фоне обострения боев предупредил американцев в Саудовской Аравии о риске ударов беспилотников и ракет и призвал граждан США сохранять бдительность и следовать предупреждениям саудовской гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. С воскресенья силы Йемена при поддержке саудовской коалиции начали наступление на позиции хуситов.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене

    Хуситы нанесли удары по скоплениям саудовских войск в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по позициям и скоплениям войск Саудовской Аравии в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб.

    «В течение последних часов вооруженные силы [хуситов] нанесли десятки ударов по позициям саудовских войск к востоку от провинции Эль-Джауф. <…> Кроме того, наши войска провели операции по нанесению ударов по скоплениям саудовских войск <…> в провинции Мариб», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, в результате операций противник понес потери в живой силе, а часть военной техники была уничтожена. Сариа добавил, что действия хуситов заставили часть формирований коалиции отступить в провинции Таиз, передает ТАСС.

    Накануне председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению Саны от мятежников.

    Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции смогли выбить хуситов из района Зубаб и восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В операции задействованы 100 истребителей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье они заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    Мятежники сообщили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

    Комментарии (3)
    5 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над Саудовской Аравией, за исключением районов над Меккой и Мединой, стало зоной военной операции, заявил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа.

    «Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Представитель хуситов подчеркнул, что после опубликованного предупреждения движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования требований о прекращении использования воздушного пространства Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили, что провели три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ.

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    @ Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) провело три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате удара было прервано авиасообщение. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, передает РИА «Новости».

    Третья операция была направлена на аэропорт в городе Абха, авиабазу в Хамис-Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также на другие важные объекты в Наджране и Джизане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье движение заявило об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    UKMTO: Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестные снаряды поразили нефтяной танкер, газовоз и еще одно коммерческое судно в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Ведомство зафиксировало обстрел трех коммерческих судов в Ормузском проливе за последние двое суток, передает РИА «Новости». «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами», – говорится в заявлении UKMTO.

    Кроме того, атаке подвергся газовоз, следовавший в направлении Персидского залива. Еще одно судно получило повреждения выше ватерлинии в результате попадания неизвестного снаряда в воскресенье.

    По предварительным данным, во всех трех случаях никто из членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный снаряд поразил машинное отделение следовавшего через Ормузский пролив танкера.

    Второго октября выходящее из Персидского залива судно подверглось обстрелу. Днем ранее коммерческий танкер загорелся после попадания снаряда.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха

    Saba: Армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха

    Tекст: Денис Тельманов

    Выступающие за международно признанное правительство Йемена вооруженные силы освободили стратегически важный населенный пункт Моха на побережье Красного моря спустя почти месяц после его потери, сообщило агентство Saba.

    Войска вернули контроль над городом Моха на юго-западе страны, передает РИА «Новости». Этот портовый населенный пункт находился под властью мятежников-хуситов с 10 сентября.

    Йеменское государственное агентство новостей Saba привело подробности военной операции. «Силы «Щит нации» и бригады «Гиганты» при поддержке сил народного ополчения установили контроль над городом Моха в западной части провинции Таиз после ожесточенных боев с террористическими формированиями хуситов», – говорится в заявлении.

    Известно, что освобожденный город располагается в 74 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре хуситы установили контроль над городом Моха. Позже правительственные силы Йемена уничтожили военную технику мятежников в этом районе.

    Накануне глава руководящего президентского совета страны Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Новак и Текслер обсудили ситуацию с топливом в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы спроса и предложения на топливном рынке региона.

    Новак провел встречу с главой Челябинской области, в ходе которой обсуждался топливный рынок в регионе, следует из сообщения правительства в Max. Отмечается, что стороны уделили внимание текущему балансу спроса и предложения на региональном рынке.

    Особый акцент был сделан на бесперебойном обеспечении топливом всех потребителей, включая сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

    Кроме того, участники встречи проанализировали регуляторные меры федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний, направленные на поддержание приемлемых цен. Была подчеркнута важность непрерывного мониторинга рынка, оперативной реакции на изменения конъюнктуры и предотвращения необоснованного роста стоимости топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива в России.

    Ранее он допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России.

    Также Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

    МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.

    «Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.

    В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Авиавласти Израиля ужесточили требования к Red Wings после инцидента с Flydubai

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиакомпания Red Wings получила дополнительные требования от авиационных властей Израиля после инцидента с рейсом авиаперевозчика Flydubai, сообщили в компании.

    Перевозчик сообщил, что Red Wings продолжит полеты в Израиль в полном объеме, несмотря на новые требования со стороны авиационных властей страны, передает ТАСС.

    «После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям. Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

    В компании подчеркнули, что в Red Wings, как и во всей российской авиаотрасли, действуют повышенные стандарты безопасности полетов.

    Представители перевозчика добавили, что особое внимание уделяется профессиональному отбору и подготовке пилотов, а также членов экипажа. Все установленные стандарты неукоснительно соблюдаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты в Тель-Авив по требованию властей.

    Генеральная прокуратура ОАЭ признала инцидент на борту попыткой теракта. Второй пилот планировал таран терминала израильского аэропорта Бен-Гурион.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 03:41 • Новости дня
    Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

    «Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

    Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

    Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда

    UKMTO: Танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе нефтяной танкер подвергся атаке неизвестным снарядом, в результате чего на борту вспыхнул пожар, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом. В машинном отделении судна возник пожар, с которым экипаж ведет борьбу, передает ТАСС.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда, что вызвало пожар в машинном отделении, с которым борется экипаж», – сообщило ведомство.

    Информация о пострадавших пока не поступала. В организации отметили, что инцидент классифицирован как «нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снаряды поразили три судна в Ормузском проливе.

    В воскресенье неизвестные обстреляли танкер в этом же районе.

    В субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Власти Киева установили антидроновые сетки на Северном мосту через Днепр
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников
    В Петербурге ограбили курьера, несшую мошенникам деньги пенсионерки
    Индия впервые решила побороться за право провести Олимпиаду

    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации