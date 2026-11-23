В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Flydubai решила возобновить полеты в Израиль после нападения на пилота
Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновит рейсы в Израиль в начале декабря, полеты были приостановлены после нападения второго пилота на командира самолета, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Министерство транспорта Израиля провело совещание, на котором обсуждался план возвращения авиаперевозчика, передает ТАСС. По данным телеканала, число рейсов сократится и составит до 42 в неделю.
В конце сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском аэропорту Табука. МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной инцидента стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. В результате оба получили травмы. Власти ОАЭ ведут расследование произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США допустили возможное внешнее управление пилотом со стороны зарубежной организации.
Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила о планах второго пилота совершить теракт при посадке в аэропорту Бен-Гурион.
В сентябре Flydubai приостановила полеты в Израиль после нападения на капитана экипажа.