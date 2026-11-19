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Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику
WSJ: Фьючерсы на Brent выросли до 92,25 долларов за баррель
Мировые цены на нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне оценки трейдерами перспектив глобального предложения и рисков для судоходства на Ближнем Востоке.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% – до 92,25 долларов за баррель. В то же время январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,1% – до 83,21 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что трейдеры оценивают перспективы глобального предложения на фоне продолжающихся угроз поставкам нефти с Ближнего Востока и свежих прогнозов по энергетической торговле в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть упали из-за избытка предложения. В тот же день стоимость Brent снизилась до 91,3 долларов за баррель. В понедельник мировые котировки перешли к росту на фоне новых атак на Ближнем Востоке.