WSJ: Фьючерсы на Brent выросли до 92,25 долларов за баррель

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% – до 92,25 долларов за баррель. В то же время январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,1% – до 83,21 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что трейдеры оценивают перспективы глобального предложения на фоне продолжающихся угроз поставкам нефти с Ближнего Востока и свежих прогнозов по энергетической торговле в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть упали из-за избытка предложения. В тот же день стоимость Brent снизилась до 91,3 долларов за баррель. В понедельник мировые котировки перешли к росту на фоне новых атак на Ближнем Востоке.