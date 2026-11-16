Ушаков: Путин встретится с журналистами по итогам саммита АТЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. По словам Ушакова, после проведения всех мероприятий президент встретится с прессой, передает РИА «Новости».

«Запланировано, что после проведения всех мероприятий в рамках саммита наш президент встретится с российскими журналистами и даст свои оценки, естественно, и самому саммиту, и тем контактам, которые у него состоятся в эти два дня, 18 и 19 ноября», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, он анонсировал переговоры главы российского государства и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.

Ушаков рассказал о подготовке встречи Путина с президентом Вьетнама То Ламом.