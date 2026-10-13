  • Новость часаЭксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 13:01 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса

    Песков: Путин во вторник примет главу Минтранса Никитина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, а также запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, передает РИА «Новости».

    «Будет также на докладе у президента министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. Важнейшая отрасль. Будет доклад по основной повестке дня министерства в сфере компетенции этого важного органа», – заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что во вторник глава государства находится в Кремле и работает в рамках своего обычного графика. Помимо встречи с главой Минтранса, в ближайшее время у президента ожидается международный телефонный разговор, добавил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В субботу он озвучил главную тему возможной беседы лидеров.

    На прошлой неделе Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.

    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    12 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.

    По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.

    Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях.

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    10 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    В Раде выразили беспокойство из-за поставок российского дизеля в США

    Спикер Рады Стефанчук назвал тревожным соглашение России и США по дизтопливу

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива вызвало в Киеве серьезное беспокойство.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива вызвало обеспокоенность на Украине, передает РИА «Новости».

     «Решение США разрешить операции с российским дизельным топливом вызывает серьезное беспокойство», – написал Стефанчук в социальной сети.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам беседы президент США заявил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Президент США на митинге поблагодарил Москву за согласие на поставки дизтоплива.

    В пятницу Трамп  заявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о возобновлении импорта.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин запланировал совещание по кибербезопасности

    Путин запланировал совещание по кибербезопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на следующей неделе планирует провести совещание по вопросам кибербезопасности, а также встречу с участниками съезда «Деловой России».

    На следующей неделе президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам кибербезопасности, передают «Вести».

    Помимо этого, в графике российского лидера запланирована встреча с участниками съезда «Деловой России» и ряд других мероприятий.

    Ранее Владимир Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    10 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений США по Украине

    Президент России Владимир Путин с пониманием отнесся к части американских предложений по деэскалации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Обсуждение украинского урегулирования заняло большую часть телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Эту тему предложил обсудить американский лидер, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «По инициативе Дональда Трампа большая часть телефонного разговора была посвящена украинскому урегулированию», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

    Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, состоявшаяся в пятницу беседа двух лидеров продолжалась полтора часа и прошла в дружественной атмосфере. Путин изложил меры, которые Россия принимает в ответ на атаки ВСУ. По словам российского лидера, попытка Киева помешать выборам в Госдуму сорвала возможность возобновить переговоры.

    Другой темой разговора стали поставки российских нефтепродуктов. Трамп заявил о договоренности, предусматривающей поступление до 3 млн тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки в зависимости от состояния российских НПЗ. Для этих поставок Минфин США оформил исключение из санкций, которое действует до 7 апреля.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия досрочно снимет ограничения на экспорт дизеля. В октябре страна готова поставить 300 тыс. тонн топлива, в ноябре – 500 тыс., в декабре – до миллиона тонн. В дальнейшем ежемесячный объем может достичь 3 млн тонн. Новак подчеркнул, что потребности внутреннего рынка при этом будут полностью обеспечены.

    С начала года Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров. Во время предыдущей беседы, состоявшейся 8 сентября, они обсудили результаты поездок американских представителей в Москву и Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил, что главной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование. Сенатор Алексей Пушков в субботу заявил, что договоренности по поставкам российского дизеля в США пробили брешь в санкционной политике Запада. В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива из России.

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    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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    11 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Алиева и Пезешкиана в Туркмении прошла не по графику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана в Туркмении состоялась с изменением первоначального графика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Встреча с президентом Туркменистана, сразу после – изменение графика и встреча с президентом Ирана, которая должна была пройти на следующий день. Многое меняется, что называется, на ходу. Неожиданная трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пезешкиана», – рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Отмечается, что переговоры лидеров трех стран в Туркмении после Каспийского экологического саммита изначально планировались на другое время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил, что Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в разных сферах.

    В четверг стало известно, что Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного.

    В тот же день российский лидер заявил о позитивном развитии отношений Москвы и Тегерана.

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    11 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Mysl Polska: Дизельная сделка Путина и Трампа стала шоком для союзников Украины

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заключил с президентом России Владимиром Путиным соглашение о поставках в США крупных партий российского дизельного топлива с временной отменой санкций, пишет польское издание Mysl Polska.

    Польское издание Mysl Polska сообщило, что Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным об импорте в США и другие страны российского дизельного топлива, что предполагает приостановку санкций против российского топлива, по крайней мере, до апреля 2027 года, передает Mysl Polska.

    По данным издания, портал Axios указал, что Трамп принял решение о сделке после того, как Украина не согласилась выполнить его просьбу прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В момент объявления о соглашении в Майами, как утверждается, украинские переговорщики вели консультации с эмиссарами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Трамп в своем сервисе Truth Social написал: «Властью завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого было согласовано, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в ноябре, а затем без промедления еще 1 млн тонн». После этого Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и мира, а вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизтоплива.

    Автор материала подчеркивает, что договоренность Вашингтона и Москвы стала шоком для безоговорочных сторонников Украины. В тексте утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский в патетическом тоне раскритиковал соглашение Трампа и Путина, назвав его несправедливым и похожим на «день рождения» для российского лидера, но сам при этом хорошо понимает приоритет национальных интересов союзников.

    Издание также приводит другие примеры восстановления прагматических контактов с Россией: говорится о первой партии белорусских калийных удобрений, отправленной в США через порт в Петербурге, о шагах Словакии по нормализации отношений с Москвой и обмене военными представителями, а также о росте популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», выступающей за возобновление импорта российского газа ради снижения стоимости энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу аналитики отметили, что договоренности по российскому дизелю испытывают на прочность санкционное единство Запада. В этот же день Минэкономики Германии прокомментировало соглашение России и США по поставкам дизтоплива.

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    11 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа

    Песков допустил возможность непубличного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось публично.

    Представитель Кремля прокомментировал возможность проведения телефонных бесед между лидерами двух стран, о которых не было известно общественности, сообщают «Вести».

    «Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», – со смехом заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Говоря о заявлениях Трампа относительно телефонных звонков Путину, которые, судя по всему, не состоялись, пресс-секретарь президента отметил, что отсутствие разговоров в прошлом не означает, что американский лидер не позвонит в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа.

    Президент США заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин после вручения госнаград в Кремле помог собрать всех на общее фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев» в Кремле помог собрать всех присутствующих на общее фото.

    Во время фотографирования Путин обратился к участникам церемонии: «Ребята! Вы тоже подходите!» Соответствующие кадры показал журналист Павел Зарубин, передает ТАСС.

    Одна из педагогов поддержала приглашение президента и позвала героев спецоперации на Украине. «Идите к нам, мальчики! Они же мальчики для нас, они в любом возрасте мальчики», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин пообщался с наставниками участников спецоперации за бокалом шампанского.

    В тот же день глава государства вручил госнаграды воспитавшим их учителям.

    Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту церемонию в Кремле.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    12 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Батальонам и ротам ВС России решили присваивать имена погибших героев

    Путин разрешил называть роты и батальоны именами погибших героев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении батальонам и ротам Вооруженных сил России почетных наименований в честь погибших военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.

    Согласно документу, почетные наименования в честь деятелей и защитников Родины (посмертно) будут присваиваться за отвагу и мужество личного состава при выполнении боевых, служебных и оперативных задач, передает ТАСС.

    Также такие наименования могут быть присвоены за успехи в полевой, воздушной или морской выучке. Решения о присвоении будут принимать министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти в установленном ими порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку почетное наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу.

    В ноябре прошлого года звание гвардейского получил 33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк.

    Летом того же года почетное наименование «гвардейский» было присвоено трем воинским подразделениям России.

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