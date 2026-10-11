Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа
Песков допустил возможность непубличного разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось публично.
Представитель Кремля прокомментировал возможность проведения телефонных бесед между лидерами двух стран, о которых не было известно общественности, сообщают «Вести».
«Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», – со смехом заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.
Говоря о заявлениях Трампа относительно телефонных звонков Путину, которые, судя по всему, не состоялись, пресс-секретарь президента отметил, что отсутствие разговоров в прошлом не означает, что американский лидер не позвонит в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа.
Президент США заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок.
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.