Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа

  • Новость часаЗеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ
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    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного
    Медведев усомнился в отставке «кровавого клоуна» по требованию Трампа
    Звинчук рассказал о ключевой роли Захаровой в освобождении команды «Рыбаря»
    Сервисы «Яндекса» начали восстанавливать работу после сбоя
    Яндекс сообщил о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире
    Первая партия российского дизельного топлива отправилась в США
    Дипломат: Заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    В Конгрессе США пообещали заблокировать дизельную сделку Трампа с Россией
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    5 комментариев
    11 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа

    Песков допустил возможность непубличного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось публично.

    Представитель Кремля прокомментировал возможность проведения телефонных бесед между лидерами двух стран, о которых не было известно общественности, сообщают «Вести».

    «Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», – со смехом заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Говоря о заявлениях Трампа относительно телефонных звонков Путину, которые, судя по всему, не состоялись, пресс-секретарь президента отметил, что отсутствие разговоров в прошлом не означает, что американский лидер не позвонит в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа.

    Президент США заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    10 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Трамп призвал сменить Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    Американский лидер раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что тот мог бы давно завершить конфликт, но намеренно не делает этого, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, Украине пора сменить президента», – заявил Трамп.

    По его словам, глава киевского режима вредит интересам других стран, в том числе американских фермеров, продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

    «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идёт и наносит удары по этим объектам», – возмутился американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского.

    В пятницу политологи отмечали, что Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США.

    США пригрозили лишить Украину разведданных за удары по российским НПЗ.

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    10 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и надписью «конец игры»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях обложку журнала Time с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры».

    Дмитриев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в соцсети Х обложку выпуска издания Time от 14 апреля 2025 года, передает РИА «Новости».

    На обложке изображен Владимир Зеленский и присутствует надпись «The Endgame», которая переводится как «Конец игры» или «Эндшпиль» (заключительная стадия шахматной партии).

    Ранее Трамп призвал сменить Зеленского, он заявил журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера.

    В субботу Дмитриев назвал историческими слова американского лидера о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят «как таракана»

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленского травят как таракана

    Покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского травят «как таракана», комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине.

    «Чисто солярой травят таракана», – цитирует РИА «Новости» Дмитрука.

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украине необходимо найти нового лидера. Он также отметил, что Зеленский уже не раз мог урегулировать конфликт.

    Ранее Дональд Трамп призвал сменить Зеленского, который уже не раз мог урегулировать конфликт, но не захотел.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о необходимости смены власти на Украине.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу

    Эксперт Баширов: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу
    @ Benjamin Applebaum/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Комментарии (18)
    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

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    11 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать океан

    Трамп захотел назвать один из океанов «Океаном Америки»

    Трамп предложил переименовать океан
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой переименовать Тихий или Атлантический океан в «Океан Америки» или назвать его в свою честь.

    Американский лидер на митинге в штате Теннесси заявил о необходимости переименовать один из океанов, пишет The Washington Post.

    «Мы называем его «Океаном Трампа» или «Океаном Америки», что-то в этом роде», – сказал Трамп под смех и аплодисменты аудитории. Он подчеркнул, что США нужен «свой океан и великая река».

    Президент отметил, что не собирается менять названия рек Гудзон и Миссисипи. В прошлом году он переименовал Мексиканский залив в Американский залив, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой.

    В августе Трамп также сменил название озера Онтарио на озеро Америка, спровоцировав конфликт с руководством Канады. В прошлом месяце он выдвинул идею переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку», однако признал, что решение останется за местными жителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Молдавия назвала новую ЛЭП в честь Трампа. В прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский счел унижением название «Форт Трамп» для военной базы. Сам американский президент предложил переименовать в свою честь Ормузский пролив.

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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Зеленский запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа

    Зеленский провел переговоры с лидерами стран Европы на фоне конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренные телефонные разговоры с главами Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии на фоне резкого обострения отношений с США.

    Во второй половине дня на сайте офиса украинского лидера появились сообщения о телефонных разговорах с британским премьером Бернемом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Серия контактов проходит на фоне резкого обострения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренностей США и России по поставкам дизельного топлива. Предположительно, таким образом украинская сторона пытается заручиться поддержкой европейских союзников.

    В субботу Дональд Трамп призвал сменить украинское руководство. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Вашингтона с Москвой.

    Американские власти пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что возможный запрет на поставки российского урана окажет гораздо более сильный негативный эффект по сравнению с санкциями против нефтепродуктов.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных. По егословам, возможный запрет на экспорт российского урана вызовет сильные негативные последствия, так как этот рынок крайне монополизирован и чувствителен к ценам, передает «Интерфакс».

    «Если мы говорим об отрицательном влиянии отсутствия поставок дизеля и нефтепродуктов или нефти из России в США, то представляете, какой был бы отрицательный эффект от такого запрета поставок урана – рынок, который гораздо более монополизирован и более чувствителен в ценовом отношении и имеет просто фундаментальное значение не только для экономики, но и для безопасности атомной промышленности», – заявил Лихачев.

    По его словам, Россия настроена на дальнейшее развитие позитивного диалога с учетом указанных параметров рынка.

    В мае 2024 года США ввели ограничения на импорт урана из России, а с 2028 года начнет действовать полный запрет. В ответ в ноябре российское правительство временно ограничило экспорт обогащенного урана в США. Кроме того, с мая 2026 года запрет на импорт урана из России ввела Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для самих США.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок. Сам Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

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    11 октября 2026, 01:05 • Новости дня
    Маск оценил ситуацию с Зеленским после слов Трампа

    Маск скептически высказался о Зеленском после слов Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию, которую описал президент США Дональд Трамп, говоря о призыве Вашингтона к Киеву прекратить удары по российским НПЗ.

    «Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск в соцсети Х в комментарии к видео Белого дома, на котором Трамп описывает ситуацию в рамках украинского конфликта.

    «Мы сказали Зеленскому: «Ты можешь делать с Россией что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это мировая проблема». И что он делает? Он идет и бьет по дизельному топливу. Ему чертовски лучше остановиться», – говорит в ролике Трамп.

    Ранее в субботу Трамп призвал сменить Зеленского, отметив его недоговороспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    Политолог Баширов отметил, что последствия переговоров Путина и Трампа шокировали Европу и окружение Зеленского.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией

    FT: Делегации США и Украины прервали переговоры из-за сделки Трампа по дизелю

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций Украины и США закончились досрочно после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива, сообщает газета «Financial Times».

    Встреча украинской команды с представителями американского лидера сорвалась из-за неожиданного заявления о достижении договоренности с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Financial Times».

    «Но эта встреча была сорвана, когда украинская команда была застигнута врасплох заявлением Трампа, что он заключил сделку с Владимиром Путиным по поставке дизельного топлива», – заявили источники издания.

    Собеседники газеты добавили, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер допустили прекращение передачи разведывательных данных Киеву. По их словам, это произойдет, если Украина откажется прислушаться к предупреждениям Вашингтона о необходимости остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В пятницу Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого американский лидер сообщил о сделке по дизельному топливу, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются. Ранее президент России подчеркивал, что Москва начала наносить ответные удары по важным для украинской экономики объектам именно из-за попыток ВСУ атаковать российские НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

    Президент США пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

    Соединенные Штаты пригрозили лишить Киев разведывательных данных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
    Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании из-за того, что Нобелевский комитет не присудил премию мира американской стороне, несмотря на усилия Вашингтона по урегулированию международных конфликтов.

    Глава американского государства перечислил политические достижения последних лет, передает РИА «Новости».

    «Я урегулировал восемь войн и близок к тому, чтобы положить конец или урегулировать еще две, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, как живых, так и мертвых, освободил и отправил на родину сотни заложников из разных стран мира, выиграл войну в Венесуэле... помешал … Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие и сделал многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни США не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Ранее политик подчеркивал, что награду присудили безвестному сотруднику ООН, не добившемуся никаких результатов. По мнению американского лидера, комитет дискредитировал себя подобным решением.

    В субботу посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.

    В пятницу комитет назвал имя нового лауреата. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на вручение награды американскому лидеру.

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