В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения
Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.
Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.
Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.
В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.