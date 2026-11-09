Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию на мероприятия ОДКБ

Минобороны Белоруссии: Хренин прибыл в Россию для участия в мероприятиях ОДКБ

Tекст: Валерия Городецкая

Глава белорусского оборонного ведомства примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

В повестку мероприятий включено обсуждение более 30 вопросов. Участники заседаний рассмотрят совместные действия в области оперативной и боевой подготовки, биологическую безопасность, а также совершенствование сил и средств системы коллективной безопасности организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Москве.

В сентябре Министерство обороны Белоруссии объявило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях ОДКБ.

Летом глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.