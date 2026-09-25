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Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ
Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ
Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.
В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.
В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.