Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Тело Сергея Соседова решили перевезти из Якутии в Москву в понедельник
Тело известного музыкального критика Сергея Соседова доставят из Якутии в столицу в начале следующей недели из-за возникших логистических трудностей.
Процесс перевозки умершего журналиста затянулся, передает РИА «Новости». Родственники ожидают прибытия в понедельник.
«Мне сказали, сейчас сложности какие-то, поэтому так долго. Обещают в понедельник уже привезти», – пояснила представительница семьи покойного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сроки отправки тела Сергея Соседова в столицу зависели от оформления медицинского свидетельства.
Журналист скончался от тяжелой травмы головы после случайного падения с лестницы.
Семья похоронит критика на Перепечинском кладбище в Подмосковье.