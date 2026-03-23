Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Хомик

Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет радиолокационного дозора Saab 340, по-видимому, был впервые замечен в небе над Украиной, пишет TWZ.

На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.