Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

Tекст: Евгений Поздняков,

Валерия Крутова

Армения принимает восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Согласно пресс-службе правительства республики, в Ереван прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, его польский коллега Дональд Туск и глава правительства Канады Марк Карни.

«Особым» же гостем для Никола Пашиняна стал Владимир Зеленский, который отметился весьма скандальными заявлениями. «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова Armenpress.

Не менее «ярким» оказалось и выступление Эммануэля Макрона. Он заявил, что еще восемь лет назад проведение такого саммита в Ереване было бы попросту невозможно. «Эта страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров», – цитирует французского лидера News.am. По мнению Макрона, положение Армении на международной арене резко изменилось после так называемой «Бархатной революции» 2018 года.

Макрон также считает, что Армения добилась больших успехов на пути евроинтеграции благодаря Николу Пашиняну, который сумел переориентировать страну, сделав ее приоритетами мир и диалог с ЕС.

На самите Армения предприняла ряд действий на международном уровне, в том числе и военного плана. Стармер и Пашинян подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве между Арменией и Британией. Стороны обязались работать над диверсификацией экономических связей республики, а также совместно развивать потенциал Еревана в сфере безопасности, устойчивости и обороны.

Примечательно, что вопросы военного сотрудничества Пашинян также обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте. В рамках беседы армянский премьер подчеркнул важность дальнейшего углубления партнерства с западным альянсом, сосредоточившись на проблемах достижения международной и региональной стабильности.

Ранее же Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

Произошедшее удивило даже некоторые медиа Старого Света. BBC, например, характеризует саммит как «беспрецедентное событие»: «Символизм происходящего для республики сложно переоценить, поскольку речь идет о стране, которая долгое время считалась самым близким союзником Москвы на Южном Кавказе, действующим членом ЕАЭС и ОДКБ».

На несовместимость участия в ЕАЭС и ЕС одновременно совсем недавно Пашиняну указывал и президент Владимир Путин. В частности он пояснил, что данный вопрос имеет исключительно экономический характер. Впрочем, Россия понимает и принимает тот факт, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с другими государствами и объединениями.

Однако происходящее в Армении устраивает далеко не всех граждан страны.

Так, местное издание Azg пишет, что все страны – участницы саммита «молчали во время геноцида армян». «Франция с каменным молчанием следила за войной в Арцахе. То же самое с Англией. Они сделали все возможное, чтобы Ереван враждовал со своими союзниками и дружил со своим палачом», – подчеркивает газета. В то же время российский лидер Владимир Путин направил отдельную телеграмму участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

«Все происходящее с Арменией сегодня необходимо воспринимать в контексте парламентских выборов, которые состоятся в республике уже в начале июня», – подчеркивает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Пашинян давно придерживается курса максимального дистанцирования от России. На этом фоне ему особенно важно вытянуть максимум возможной поддержки из ЕС. Собственно, организация сразу двух весьма крупных мероприятий как раз и призвана показать гражданам эффективность сложившейся политики евроинтеграции», – добавляет он.

«Правительство Пашиняна стремится подчеркнуть статус республики как неотъемлемой части Европы. Вместе с тем сегодня внутри Старого Света достаточно много проблем, которые не позволяют назвать блок по-настоящему единым. Единственное, что реально связывает всех участников организации, – это антироссийская политика», – подчеркивает эксперт.

«Поэтому неудивительно, что Пашиняну приходится работать на ухудшение диалога с Москвой, лишь бы сойти "за своего" в Брюсселе. Армения, кстати – не первая страна, которую пытаются переманить в западный лагерь. Сразу после распада СССР ЕС делал ставку на вовлечение в свою орбиту Грузии. Украина же и вовсе стала основным тараном Запада в противостоянии с РФ», – рассуждает собеседник.

«И в этом плане особенно показательно присутствие в Ереване Зеленского.

Причем его поведение оказалось весьма и весьма дерзким: он буквально преподносит себя как защитника всей западной цивилизации, способного запугать самого "страшного" ее врага – Москву. И тот факт, что с территории Армении звучат столь грубые заявления, ничем хорошим для республики не обернется», – продолжает он.

«Проблема в том, что заигрывания с Европой и Украиной играют злую шутку с самим Пашиняном. Его избирали для преодоления военных поражений, а он, руководствуясь идеей евроинтеграции, лишил страну единственного гаранта безопасности – России, оставив ее фактически один на один с Азербайджаном и Турцией», – акцентирует Ткаченко.

Саммиты, проходящие в настоящий момент в Армении, носят откровенно антироссийский характер, добавляет политолог Николай Силаев, глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО. «Формат ЕПС изначально, еще на этапе создания, являлся своеобразным инструментом по укреплению влияния ЕС у границ РФ», – уточняет он.

«То есть с помощью этой структуры активно «обрабатывались» Украина, Молдавия и Грузия. Теперь пришел черед и Армении. В целом антироссийские взгляды в той или иной степени присущи всем участникам ЕС. Брюссель как бы приобщает перечисленные страны к себе по линии "нелюбви к Москве", не давая им более плотно интегрироваться в другие системы ЕС», – полагает эксперт.

«При этом в возможность мирного сосуществования с Россией в ЕС не верят. Там давно укрепилось мнение, что дружба с РФ возможна лишь в том случае, если страна становится ее сателлитом. Эта установка приводит к парадоксальной ситуации:

стать "партнером" ЕС может лишь то государство, которое испортило свои отношения с Москвой,

– добавляет собеседник. – Если же республика начинает сближаться с Россией, то ее тут же клеймят как "авторитарный лагерь коррупционеров". Соответственно, нынешние саммиты в Армении как раз и призваны наглядно продемонстрировать всем международным игрокам, что Ереван признает эти правила игры и отрекается от нормальных отношений с Москвой», – говорит он.

«Однако выбранный Пашиняном путь сделал его заложником поддержки ЕС. Благосклонность Брюсселя необходима ему для достижения приемлемого результата на выборах. И приглашение Зеленского в республику как раз и стало своеобразной платой за услуги Европы, которая всячески благоволит премьеру накануне кампании», – рассуждает эксперт.

«Происходящее, вне всяких сомнений, весьма опасно для России. В отличие от Азербайджана, Армения является юридически закрепленным союзником нашей страны. Этот статус у Еревана сохраняется, даже несмотря на заморозку членства в ОДКБ. Соответственно, на наших глазах "партнер" начинает заигрывать с потенциальными противниками», – уточняет собеседник.

«В итоге армянский премьер, с одной стороны, продолжает на словах убеждать избирателей, что отношения с Россией у него хорошие. С другой – делает ставку исключительно на помощь Европы, расплачиваясь за это разрывом с Москвой. Мы видим, что Брюссель уже загнал его в рамки, выйти из которых крайне сложно», – резюмировал Силаев.