  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 114 беспилотников над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Хельсинки и Таллин запретили использование своего неба украинскими БПЛА
    Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США
    Полиция ФРГ задержала наехавшего на людей в центре Лейпцига водителя
    В Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    9 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    7 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    16 комментариев
    4 мая 2026, 22:10 • В мире

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами.

    Армения принимает восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Согласно пресс-службе правительства республики, в Ереван прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, его польский коллега Дональд Туск и глава правительства Канады Марк Карни.

    «Особым» же гостем для Никола Пашиняна стал Владимир Зеленский, который отметился весьма скандальными заявлениями. «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова Armenpress.

    Не менее «ярким» оказалось и выступление Эммануэля Макрона. Он заявил, что еще восемь лет назад проведение такого саммита в Ереване было бы попросту невозможно. «Эта страна считалась де-факто сателлитом России за столом переговоров», – цитирует французского лидера News.am. По мнению Макрона, положение Армении на международной арене резко изменилось после так называемой «Бархатной революции» 2018 года.

    Макрон также считает, что Армения добилась больших успехов на пути евроинтеграции благодаря Николу Пашиняну, который сумел переориентировать страну, сделав ее приоритетами мир и диалог с ЕС.

    На самите Армения предприняла ряд действий на международном уровне, в том числе и военного плана. Стармер и Пашинян подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве между Арменией и Британией. Стороны обязались работать над диверсификацией экономических связей республики, а также совместно развивать потенциал Еревана в сфере безопасности, устойчивости и обороны.

    Примечательно, что вопросы военного сотрудничества Пашинян также обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте. В рамках беседы армянский премьер подчеркнул важность дальнейшего углубления партнерства с западным альянсом, сосредоточившись на проблемах достижения международной и региональной стабильности.

    Ранее же Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Произошедшее удивило даже некоторые медиа Старого Света. BBC, например, характеризует саммит как «беспрецедентное событие»: «Символизм происходящего для республики сложно переоценить, поскольку речь идет о стране, которая долгое время считалась самым близким союзником Москвы на Южном Кавказе, действующим членом ЕАЭС и ОДКБ».

    На несовместимость участия в ЕАЭС и ЕС одновременно совсем недавно Пашиняну указывал и президент Владимир Путин. В частности он пояснил, что данный вопрос имеет исключительно экономический характер. Впрочем, Россия понимает и принимает тот факт, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с другими государствами и объединениями.

    Однако происходящее в Армении устраивает далеко не всех граждан страны.

    Так, местное издание Azg пишет, что все страны – участницы саммита «молчали во время геноцида армян». «Франция с каменным молчанием следила за войной в Арцахе. То же самое с Англией. Они сделали все возможное, чтобы Ереван враждовал со своими союзниками и дружил со своим палачом», – подчеркивает газета. В то же время российский лидер Владимир Путин направил отдельную телеграмму участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян.

    «Все происходящее с Арменией сегодня необходимо воспринимать в контексте парламентских выборов, которые состоятся в республике уже в начале июня», – подчеркивает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Пашинян давно придерживается курса максимального дистанцирования от России. На этом фоне ему особенно важно вытянуть максимум возможной поддержки из ЕС. Собственно, организация сразу двух весьма крупных мероприятий как раз и призвана показать гражданам эффективность сложившейся политики евроинтеграции», – добавляет он.

    «Правительство Пашиняна стремится подчеркнуть статус республики как неотъемлемой части Европы. Вместе с тем сегодня внутри Старого Света достаточно много проблем, которые не позволяют назвать блок по-настоящему единым. Единственное, что реально связывает всех участников организации, – это антироссийская политика», – подчеркивает эксперт.

    «Поэтому неудивительно, что Пашиняну приходится работать на ухудшение диалога с Москвой, лишь бы сойти "за своего" в Брюсселе. Армения, кстати – не первая страна, которую пытаются переманить в западный лагерь. Сразу после распада СССР ЕС делал ставку на вовлечение в свою орбиту Грузии. Украина же и вовсе стала основным тараном Запада в противостоянии с РФ», – рассуждает собеседник.

    «И в этом плане особенно показательно присутствие в Ереване Зеленского.

    Причем его поведение оказалось весьма и весьма дерзким: он буквально преподносит себя как защитника всей западной цивилизации, способного запугать самого "страшного" ее врага – Москву. И тот факт, что с территории Армении звучат столь грубые заявления, ничем хорошим для республики не обернется», – продолжает он.

    «Проблема в том, что заигрывания с Европой и Украиной играют злую шутку с самим Пашиняном. Его избирали для преодоления военных поражений, а он, руководствуясь идеей евроинтеграции, лишил страну единственного гаранта безопасности – России, оставив ее фактически один на один с Азербайджаном и Турцией», – акцентирует Ткаченко.

    Саммиты, проходящие в настоящий момент в Армении, носят откровенно антироссийский характер, добавляет политолог Николай Силаев, глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО. «Формат ЕПС изначально, еще на этапе создания, являлся своеобразным инструментом по укреплению влияния ЕС у границ РФ», – уточняет он.

    «То есть с помощью этой структуры активно «обрабатывались» Украина, Молдавия и Грузия. Теперь пришел черед и Армении. В целом антироссийские взгляды в той или иной степени присущи всем участникам ЕС. Брюссель как бы приобщает перечисленные страны к себе по линии "нелюбви к Москве", не давая им более плотно интегрироваться в другие системы ЕС», – полагает эксперт.

    «При этом в возможность мирного сосуществования с Россией в ЕС не верят. Там давно укрепилось мнение, что дружба с РФ возможна лишь в том случае, если страна становится ее сателлитом. Эта установка приводит к парадоксальной ситуации:

    стать "партнером" ЕС может лишь то государство, которое испортило свои отношения с Москвой,

    – добавляет собеседник. – Если же республика начинает сближаться с Россией, то ее тут же клеймят как "авторитарный лагерь коррупционеров". Соответственно, нынешние саммиты в Армении как раз и призваны наглядно продемонстрировать всем международным игрокам, что Ереван признает эти правила игры и отрекается от нормальных отношений с Москвой», – говорит он.

    «Однако выбранный Пашиняном путь сделал его заложником поддержки ЕС. Благосклонность Брюсселя необходима ему для достижения приемлемого результата на выборах. И приглашение Зеленского в республику как раз и стало своеобразной платой за услуги Европы, которая всячески благоволит премьеру накануне кампании», – рассуждает эксперт.

    «Происходящее, вне всяких сомнений, весьма опасно для России. В отличие от Азербайджана, Армения является юридически закрепленным союзником нашей страны. Этот статус у Еревана сохраняется, даже несмотря на заморозку членства в ОДКБ. Соответственно, на наших глазах "партнер" начинает заигрывать с потенциальными противниками», – уточняет собеседник.

    «В итоге армянский премьер, с одной стороны, продолжает на словах убеждать избирателей, что отношения с Россией у него хорошие. С другой – делает ставку исключительно на помощь Европы, расплачиваясь за это разрывом с Москвой. Мы видим, что Брюссель уже загнал его в рамки, выйти из которых крайне сложно», – резюмировал Силаев.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты

    Главное
    МИД: Отношения России и Японии стараниями Токио отброшены на десятилетия назад
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского
    В Берлине запрещают 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты на военных мемориалах
    Беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме
    Названа дата начала отключения отопления в Москве
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации