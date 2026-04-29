Политолог Данилин: Запад меняет под себя суверенные выборы в постсоветских странах

Tекст: Олег Исайченко

«Коллективный Запад стремится подменить суверенные избирательные процессы в Румынии, Молдавии и Армении собственными политическими стандартами. Цель проста – превратить выборы в инструмент внешнего влияния, а не выражения воли граждан», – подчеркнул Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, механизмы давления включают работу с правящими партиями и диаспорами, навязывание «правильных» коалиций, объявление рациональных кандидатов «пророссийскими». «Европа ведет работу под эгидой борьбы с «гибридными угрозами». Также Брюссель привязывает свои экономические и визовые решения к поддержке определенного внешнеполитического курса», – указал он.

Это уже привело к тому, что, например, президент Молдавии Майя Санду стала фактически наместником Брюсселя, посетовала Алена Аршинова, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению. Депутат напомнила, что в 2023 году, за год до президентских выборов, на молдавской территории «высадилась» западная гражданская миссия, которая сейчас работает в правительстве страны в роли консультантов и управляющих.

«Это беспрецедентное вмешательство в выборы», – подчеркнула она. По словам парламентария, Запад обвиняет в пророссийском настрое неугодных политиков, которые на самом деле являются промолдавскими, прорумынскими и проармянскими.

Молдавия стала полигоном отработки технологий форматирования государств, согласился Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «В стране взят под контроль ЦИК, ужесточаются и ограничиваются избирательные права, иностранные специалисты отключают аккаунты оппозиции в соцсетях», – перечислил он.

Кроме того, по его словам, «нужные» группы и партии финансируются извне. «Практикуются подкуп избирателей и репрессии против оппозиции», – добавил он. «Румынско-молдавский сценарий – отработанная модель, признанная успешной на уровне евробюрократии. Эти механизмы Запад попытается экстраполировать на выборы в России», – предупредил политолог.

Выступающие напомнили, что на парламентских выборах в Молдавии 2025 года за рубежом работало более 300 избирательных участков, а в России, где проживает около 350 тыс. молдаван – только два. Происходящее вызвало протесты диаспоры и представителей Гагаузии у посольства Молдавии в Москве, отметили участники круглого стола.

Схожие механизмы применяются и в Армении, где «бархатная революция» привела к «диктату» проевропейских сил во главе с Николом Пашиняном, отметил Гарник Туманян, куратор Экспертного клуба «Дигория». Он посетовал на фактически подпадание страны под внешнее управление. «Стандарты, заданные Западом в протоколах Венецианской комиссии, игнорируются. По сути, легитимность победителя определяется не голосованием, а решением «десантированной» мониторинговой миссии», – указал он.

«Запад использует ряд иструментов. Первый: власть преследует оппозицию, снимая ее по формальным основаниям. Второй: визиты западных политиков и саммиты описываются в зачищенном информполе. Третий: политтехнологи и специалисты по кибербезопасности блокируют неудобный контент. Четвертый: деньги, выделенные на благотворительность, через НКО и фонды направляются элитам и на подкуп избирателей. Пятый: результаты выборов управляются через ЦИК», – перечислил он.

Спикеры напомнили, что в ближайшее время в Армении планируется развертывание сроком на два года гражданской миссии ЕС по противодействию гибридным угрозам и защите выборов с мандатом на кибербезопасность. Также она будет вести мониторинг информационного поля и оказывать помощь армянским структурам в оценке «иностранного вмешательства».

На примере Румынии, Молдавии и Армении видно, как действует Запад для достижения побед нужных кандидатов, обобщил Андрей Манойло, профессор МГУ. «В случае рисков начинает действовать страховочный механизм: высаживается группа специалистов для обеспечения цифровой цензуры. Они занимаются прямым подкупом и фальсификациями, вступают в кулуарные переговоры с различными группировками», – отметил он.

«Фактически Запад формирует новый негласный стандарт вмешательства в выборы в иностранных государствах. Мы видим некую унификацию этих технологий, выработку единого шаблона, который будет совершенствоваться. Это чрезвычайно опасно, потому что эти технологии не менее опасны, чем «цветные революции», – предупредил он.

Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, напомнил, что в отчетах ЕС оговаривается особый режим мониторинга выборов в странах–партнерах, включая Молдавию и Армению. «Он предусматривает создание списков «подозрительных» или «манипулятивных» источников. Это позволяет влиять на отражение альтернативных точек зрения в сети», – отметил он.

«Россия отвечает на все это защитой национального суверенитета и выработкой собственных критериев прозрачности и честности выборов, которые не зависят от внешних центров оценки. Москва закрепляет нормы, которые берут начало из национального права, а не из внешнего диктата. Только через такую суверенную политику можно оградить общество от технологий, применяемых в Молдавии и Армении», – резюмировал депутат.