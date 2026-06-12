Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Швейцарская дипмиссия практически прекратила выдачу многократных виз россиянам
Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам
Вместо привычных многократных виз российским путешественникам теперь оформляют преимущественно однократные разрешения на въезд, действующие строго в дни запланированной поездки, отметил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ограничения со стороны европейского государства подтвердил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, передает РИА «Новости».
«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам», – заявил дипломат.
Глава дипмиссии пояснил, что получить многократный пропуск в страну стало большой редкостью. По его словам, местные власти в визовом вопросе полностью последовали примеру Брюсселя.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия официально ограничила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь путешественникам необходимо запрашивать отдельное разрешение перед каждой новой поездкой. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно называло подобные действия Евросоюза дискриминацией и ярким примером лицемерия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года власти Швейцарии подтвердили присоединение к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз россиянам.
В начале июня 11 европейских стран выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для отечественных туристов.
В прошлом году государства Шенгенского соглашения одобрили гражданам России на 21,5% меньше разрешений на многократный въезд.