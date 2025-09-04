  • Новость часаВ результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек
    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    Посольство России опровергло ложь Лондона о детях с Украины
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине
    Каллас увидела в переговорах России, КНР и КНДР угрозу миропорядку
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    4 сентября 2025, 01:22

    Ким Чен Ын назвал поддержку России со стороны КНДР братским долгом

    Ким Чен Ын: КНДР продолжит поддерживать армию и народ России

    Ким Чен Ын назвал поддержку России со стороны КНДР братским долгом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Северная Корея рассматривает поддержку России в вопросах суверенитета и безопасности как братский долг, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России», – приводит ТАСС текст сообщения ЦТАК.

    Отмечается, что эта борьба ведется для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства». Ким Чен Ын рассматривает продолжение поддержки как «братский долг». Он заверил, что КНДР продолжит выполнять межгосударственный договор двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву, однако сроки визита пока не определены. Путин поблагодарил КНДР за участие в борьбе с неонацизмом.

    3 сентября 2025, 08:10
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    3 сентября 2025, 17:12
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 19:20
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    3 сентября 2025, 12:32
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    3 сентября 2025, 18:12
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 05:30
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    3 сентября 2025, 16:04
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 17:52
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Путина, он перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами» на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», – сказал президент России.

    Комментируя текущий уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном, Путин отметил, что между странами всегда возникают вопросы, связанные с текущей ситуацией и политической конъюнктурой.

    Президент подчеркнул, что несмотря на наличие определенных проблем, «фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

    Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Путин и Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине.

    3 сентября 2025, 08:58
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией

    Ким Чен Ын назвал помощь армии России братским долгом

    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

    Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    «То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

    До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    3 сентября 2025, 21:10
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Без готовности Украины к рациональным действиям встреча Путина и Зеленского бесполезна

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти загнали себя в юридический тупик: почти все руководство страны утратило легитимность, а реальной готовности к рациональному обсуждению урегулирования из Киева не исходит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, напомнив о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в целесообразности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения голосования.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 08:45
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    3 сентября 2025, 19:50
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 18:25
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономике в целом.

    Передача российских замороженных активов Украине может привести к масштабным негативным последствиям для всей мировой экономики, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Глава государства подчеркнул: «Те, кто поумнее не хотят [забирать замороженные активы РФ]. Да, это правда, здесь без всякой иронии и без того, чтобы «наехать» [на] тех, кто глупее. Потому что те, кто поумнее, – это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности и нанесет без всякого сомнения огромный вред всей мировой экономике и международным финансам».

    Путин отметил, что на Западе многие специалисты осознают возможные серьезные последствия подобных решений и воздерживаются от поспешных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза отметили значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Министр финансов США Скотт Бессент предложил использовать замороженные российские активы как элемент переговоров с Москвой по будущему восстановлению Украины.

    При этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил невозможность экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    3 сентября 2025, 18:17
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    3 сентября 2025, 21:32
    Путин пошутил над Песковым в Пекине

    Путин в шутку назвал Пескова лентяем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине пошутил о своем пресс-секретаре Дмитрии Пескове.

    Поводом для шутки стала ситуация, когда Песков несколько раз объявлял журналистам о завершении мероприятия, но представители СМИ продолжали задавать вопросы главе государства, передает РИА «Новости».

    В ходе обмена репликами Песков сказал: «Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», обращаясь к президенту. Путин, завершая встречу, заявил: «Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится».

    В среду президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай и покинул страну.

    Напомним, российский лидер прибыл в Китай в воскресенье. Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    3 сентября 2025, 18:32
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции

    Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и подчеркнул, что страна не останется безучастной при пренебрежении ее интересами. Российский лидер выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    Президент также подчеркнул, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

